Σύμφωνο αμοιβαίας άμυνας με το βλέμμα στο Πεκίνο ανακοίνωσαν την Πέμπτη Ηνωμένες Πολιτείες και Φιλιππίνες, κάνοντας λόγο για «επικίνδυνες δράσεις της Κίνας στη νότια Σινική Θάλασσα».



Το σύμφωνο αμοιβαίας άμυνας επεκτείνεται και στις ένοπλες επιθέσεις στις ένοπλες δυνάμεις των Φιλιππινών, εμπορικά σκάφη ή αεροσκάφη.



Ο σύμβουλος εθνικής άμυνας των ΗΠΑ Τζέικ Σάλιβαν και ο ομόλογός του των Φιλιππίνων συζήτησαν τις «επικίνδυνες και κλιμακούμενες δράσεις της Κίνας στη νότια Σινική Θάλασσα» ανέφερε ο Λευκός Οίκος.

Οι Φιλιππίνες ανακοίνωσαν τον Μάιο ότι έχουν αναπτύξει πλοία, σε αμφισβητούμενη περιοχή στη νότια Σινική Θάλασσα.

Η Μανίλα κατηγορεί το Πεκίνο ότι στην περιοχή αυτή οικοδομεί «ένα τεχνητό νησί». Έτσι, κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ των δύο χωρών.

Η ακτοφυλακή έστειλε ένα πλοίο "για την παρακολούθηση υποτιθέμενων παράνομων ενεργειών της Κίνας, για τη δημιουργία «μιας τεχνητής νήσου», ανέφερε μία ανακοίνωση του γραφείου του προέδρου Φερδινάνδου Μάρκος Τζούνιορ, προσθέτοντας ότι δύο άλλα πλοία αναπτύσσονται σε κυλιόμενη βάση στην ίδια θαλάσσια περιοχή.

