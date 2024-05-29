«Φτάνει πια». Ο κορυφαίος οδηγός της Formula 1 Λιούις Χάμιλτον, έχει ταχθεί εναντίον των ισραηλινών επιχειρήσεων στη Γάζα, αλλά απασφάλισε μετά και τον βομβαρδισμό καταυλισμού στη Ράφα όπου σκοτώθηκαν 45 άμαχοι μεταξύ οποίων και παιδιά.



«Αυτά τα παιδιά ζούσαν στον καταυλισμό της Ράφα που σφαγιάστηκε το περασμένο βράδυ» αναφέρει ο κορυφαίος πιλότος της Formula 1 Λιούις Χάμιλτον, δείχνοντας φωτογραφίες παιδιών στις ιστορίες του στο Instagram.

«Φτάνει πια. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε αυτή την τραγωδία να εκτυλίσσεται και να μην μιλάμε. Το τραύμα και ο τρόμος που βιώνουν τόσοι πολλοί, ιδιαίτερα αθώες γυναίκες και παιδιά, είναι τρομακτικό. Αυτό πρέπει να σταματήσει - για τα παιδιά, για τις οικογένειές τους και για τη ζωή τους» πρόσθεσε ο πολυνίκης Βρετανός οδηγός.

Πηγή: skai.gr

