Η Αίτνα στη Σικελία, ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο, καταγράφει έντονη δραστηριότητα τις τελευταίες ημέρες, εκτοξεύοντας καυτή τέφρα και λάβα.

Ευδιάκριτα από μεγάλη απόσταση ήταν τα συντριβάνια λάβας μήκους χιλιομέτρων. Η έκρηξη προκάλεσε επίσης βροχές τέφρας.

Mount Etna, Sicily - Italy 🇮🇹

So back pic.twitter.com/ttYM9YSJ5y — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) August 4, 2024

Fireworks in Paris?



Etna (Italy 🇮🇹) this morning: hold my beer! pic.twitter.com/693bifXo5P — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) August 4, 2024

Etna - Italy 🇮🇹 blatantly ignoring the Kyoto Protocol 🤌 pic.twitter.com/4EShAAAmKV — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) August 4, 2024

Mount Etna, Europe's tallest and most active volcano, put on a stunning display at dawn over Sicily pic.twitter.com/VWZrTo8C9j — Reuters (@Reuters) August 4, 2024

Quarto parossismo della Voragine, tra stanotte e l'alba.

La lava entra nella Bocca Nuova e trabocca immediatamente dal suo orlo occidentale perché la Bocca Nuova è già colma.

La lava è a quota 3000 m e ha tagliato il sentiero che collega il settore N e quello S. pic.twitter.com/uxOZx4AMr8 — INGVvulcani (@INGVvulcani) August 4, 2024

Κλειστό το αεροδρόμιο της Κατάνιας λόγω της ηφαιστειακής τέφρας από την Αίτνα

Οι πτήσεις του εξυπηρετούν το αεροδρόμιο της Κατάνιας, στην ανατολική Σικελία, ανεστάλησαν σήμερα μετά την έκρηξη του γειτονικού ηφαιστείου της Αίτνα, όπως ανακοίνωσε η εταιρία διαχείρισης του αεροδρομίου, δημιουργώντας νέα προβλήματα για τους ταξιδιώτες κατά την υψηλή θερινή τουριστική περίοδο.

Το αεροδρόμιο της Κατάνιας είχε ήδη κλείσει νωρίτερα αυτό τον μήνα λόγω της ηφαιστειακής τέφρας στον ουρανό. Αποτελεί κόμβο για το ανατολικό τμήμα της Σικελίας και προσελκύει περισσότερες αφίξεις από την πρωτεύουσα Παλέρμο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αρχές αποφάσισαν την «αναστολή όλων των εισερχόμενων και εξερχόμενων πτήσεων».

«Η αναστολή θα έχει ως αποτέλεσμα ακυρώσεις και/ή εκτροπή πτήσεων σε άλλα αεροδρόμια», πρόσθεσε η εταιρία διαχείρισης του αεροδρομίου.

Πηγή: skai.gr

