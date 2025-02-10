Λετονία: Παραγγελία τεθωρακισμένων οχημάτων AMV για την Ουκρανία

Το υπουργείο Άμυνας της Λετονίας ανακοίνωσε σήμερα πως θα παράσχει περαιτέρω στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, καθώς έχει παραγγείλει αδιευκρίνιστο αριθμό τεθωρακισμένων οχημάτων που προορίζονται να παραδοθούν τους επόμενους μήνες.

Τον Αύγουστο του 2021, η Λετονία είχε παραγγείλει περισσότερα από 200 εξάτροχα τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού από τη φινλανδική βιομηχανία Patria και παρήγγειλε επιπλέον 56 τον περασμένο Νοέμβριο.

Τα οχήματα κατασκευάζονται σε εργοστάσιο της Patria που άνοιξε στη Λετονία τον Μάιο του 2024.

Η Λετονία, η οποία συνορεύει με Ρωσία και Λευκορωσία, έχει υποστηρίξει σθεναρά την Ουκρανία στον αγώνα που δίνει εδώ και τρία χρόνια εναντίον των Ρώσων εισβολέων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

