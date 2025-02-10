Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι είχε συνάντηση σήμερα το απόγευμα με τον Αυστριακό καγκελάριο Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης, η συνομιλία επέτρεψε την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις δυνατότητες ενίσχυσης των εξαιρετικών διμερών σχέσεων, ιδίως στους τομείς της ενέργειας και της αμυντικής βιομηχανίας.

Παράλληλα, προσθέτει η ανακοίνωση, οι δυο ηγέτες είχαν σε βάθος συζήτηση σε ό,τι αφορά τα κύρια θέματα της διεθνούς και ευρωπαϊκής ατζέντας με ιδιαίτερη αναφορά στο μεταναστευτικό, στην ανταγωνιστικότητα και στην ασφάλεια, ενόψει και των επόμενων ευρωπαϊκών συναντήσεων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

