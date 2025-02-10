Γερμανία: Ισόβια σε ζευγάρι που σκότωσε δύο Ουκρανές για να αρπάξει το μωρό τους

Ζευγάρι από τη νότια Γερμανία καταδικάστηκε σήμερα σε ισόβια κάθειρξη επειδή σκότωσε δύο Ουκρανές, τη μητέρα και τη γιαγιά ενός νεογέννητου, το οποίο το ζεύγος ήθελε για δικό του.

Οι δύο κατηγορούμενοι συνελήφθησαν τον Μάρτιο του 2024, μία εβδομάδα μετά τη δολοφονία της 51χρονης γιαγιάς και της 27χρονης μητέρας του μωρού. Λόγω της σοβαρότητας του εγκλήματος, το δικαστήριο του Μανχάιμ έκρινε ότι δεν θα έχουν δικαίωμα αποφυλάκισης παρά μόνο αφού εκτίσουν τουλάχιστον 15 έτη στη φυλακή.

Το ζεύγος ήθελε να αποκτήσει ένα κοριτσάκι και «σχεδίαζε να αρπάξει ένα μωρό και να το παρουσιάσει ως δικό του παιδί», σύμφωνα με την εισαγγελία. Η 45χρονη κατηγορούμενη διείσδυσε σε μια ομάδα που στήριζε Ουκρανούς πρόσφυγες, στην πλατφόρμα Telegram. Εκεί γνωρίστηκε με τη νεαρή Ουκρανή, που ήταν έγκυος και αναζητούσε διερμηνέα, ενόψει της γέννησης της κόρης της.

Αφού γεννήθηκε το κοριτσάκι, η 45χρονη και ο σύντροφός της προσκάλεσαν την Ουκρανή μητέρα και τη γιαγιά του παιδιού να δειπνήσουν. Χορήγησαν ηρεμιστικά και στις δύο γυναίκες και μετέφεραν τη γιαγιά σε μια λίμνη όπου ο σύζυγος τη σκότωσε και την πέταξε στο νερό. Η μητέρα του μωρού μεταφέρθηκε σε άλλη τοποθεσία, στις όχθες του Ρήνου, όπου οι δράστες τη χτύπησαν μέχρι θανάτου και έκαψαν το πτώμα της.

Το μωρό, που ήταν ηλικίας μόλις 5 εβδομάδων όταν συνελήφθησαν οι ύποπτοι, δεν έπαθε το παραμικρό και το παρέλαβαν οι υπηρεσίες προστασίας του παιδιού.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

