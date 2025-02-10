Ο δήμαρχος των Τιράνων, Έριον Βελίαϊ, στέλεχος που κυβερνώντος Σοσιαλιστικού κόμματος της Αλβανίας, συνελήφθη ως ύποπτος για διαφθορά και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, ανακοίνωσε η εισαγγελία καταπολέμησης της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος (SPAK).

Η SPAK έθεσε επίσης σε κατ’ οίκον περιορισμό τη σύζυγό του, Αϊόλα Τζότζα, η οποία διευθύνει ένα πολιτιστικό ίδρυμα των Τιράνων και θεωρείται ύποπτη για τις ίδιες κατηγορίες.

Ο Έριον Βελίαϊ, δήμαρχος των Τιράνων από το 2015, θεωρείται προσκείμενος στον πρωθυπουργό Έντι Ράμα, τον πρόεδρο του Σοσιαλιστικού κόμματος και υποψήφιο για μια τρίτη θητεία στις εκλογές που θα διεξαχθούν τον Μάιο.

Η εισαγγελία διενεργούσε προκαταρκτική έρευνα σε βάρος του δημάρχου των Τιράνων και της συζύγου του, με βάση μια καταγγελία που έλαβε.

Παράλληλα, οι εισαγγελικές αρχές διέταξαν τη διεξαγωγή έρευνας σε βάρος πέντε επιχειρηματιών που θεωρούνται ύποπτοι για «διαφθορά κρατικών λειτουργών ή τοπικών αξιωματούχων».

Τον περασμένο Οκτώβριο είχε συλληφθεί ο πρώην πρόεδρος της Αλβανίας, Ίλιρ Μέτα, πολιτικός αντίπαλος του Έντι Ράμα, με την κατηγορία της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. Ο πρώην πρωθυπουργός Σαλί Μπερίσα κατηγορείται και αυτός για παθητική δωροδοκία, στο πλαίσιο της ιδιωτικοποίησης ενός ποδοσφαιρικού γηπέδου της αλβανικής πρωτεύουσας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

