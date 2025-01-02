Ισραήλ: Εξιτήριο για τον Νετανιάχου μετά την εγχείρηση προστάτη

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο την Πέμπτη μετά την «επιτυχημένη» ολοκλήρωση της επέμβασης στον προστάτη, ανέφερε το γραφείο του στο X.

«Μόλις έφυγα από το νοσοκομείο Χαντάσα Έιν Κέρεμ», έγραψε ο ίδιος πρωθυπουργός με ανάρτηση στο X. Το νοσοκομείο βρίσκεται στην Ιερουσαλήμ.

Το γραφείο του είπε ότι ο 75χρονος Νετανιάχου είναι σε καλή κατάσταση και έχει συνέλθει πλήρως μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης.

Στις 31 Δεκεμβρίου ο Ισραηλινός πρωθυπουργός βγήκε από το νοσοκομείο για να πάει προσωπικά στην Κνεσέτ, για να παρακολουθήσει μια κρίσιμη για τον κυβερνητικό συνασπισμό του συνεδρίαση του Κοινοβουλίου για την ψήφιση του προϋπολογισμού, λιγότερο από 48 ώρες μετά τη χειρουργική επέμβαση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

