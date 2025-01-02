Αυτές είναι οι 10 πιο συνεπείς αεροπορικές εταιρείες στις αφίξεις για το 2024

Τις αεροπορικές εταιρείες με τις λιγότερες καθυστερήσεις το 2024 έδωσε στη δημοσιότητα η εταιρεία αεροπορικών αναλύσεων, Cirium.

Ειδικότερα, η Cirium ανέλυσε περισσότερα από 25 εκατομμύρια σημεία δεδομένων με πάνω από 600 πηγές κάθε μέρα για να καθορίσει εάν οι αεροπορικές εταιρείες τηρούν τις προγραμματισμένες ώρες άφιξής τους. Μια πτήση θεωρείται «συνεπής» εάν φτάσει εντός 14 λεπτών και 59 δευτερολέπτων από την προγραμματισμένη ώρα άφιξής της.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της που αφορούν το 2024, η πιο έγκαιρη αεροπορική εταιρεία με το 86,7% των πτήσεων να φτάνουν στην ώρα τους, είναι η Aeromexico .

Για τον αερομεταφορέα που εδρεύει στην Πόλη του Μεξικού, το αποτέλεσμα δείχνει βελτίωση 9% από το προηγούμενο έτος, αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg.

Η διάκριση της συγκεκριμένης αεροπορικής εταιρείας καταδεικνύει την επιτυχή προσπάθειά της για ανάκαμψη που ξεκίνησε το 2022 όταν η Grupo Aeromexico SAB de CV βγήκε από την πτώχευση.

Στα δύο χρόνια από τότε, έχει επενδύσει σε τεχνολογικές αναβαθμίσεις για τη βελτίωση των επιδόσεων και την αύξηση των κερδών, λέει ο Mike Malik, επικεφαλής μάρκετινγκ της Cirium. Στο πλαίσιο αυτής της δυναμικής, η Aeromexico υπέβαλε αίτηση για μια αρχική δημόσια προσφορά στις ΗΠΑ τον Μάιο του 2024, επιδιώκοντας να συγκεντρώσει έως και 500 εκατομμύρια δολάρια .

Στη δεύτερη θέση στη λίστα της Cirium ακολουθεί η Saudi Arabian Airlines με έδρα την Τζέντα (περισσότερο γνωστή ως Saudia), με επίδοση 86,35% στις έγκαιρες αφίξεις. Η Delta Air Lines Inc. ήρθε στην τρίτη θέση, συγκεντρώνοντας ποσοστό 83,46%, παρά τη δυσλειτουργία του λογισμικού CrowdStrike που καθήλωσε τα αεροσκάφη τον Ιούλιο. Η αεροπορική εταιρεία άργησε να ανακάμψει σε σχέση με τους ανταγωνιστές της, ακυρώνοντας περίπου 7.000 πτήσεις τις επόμενες ημέρες.

«Οι αριθμοί έγκαιρης άφιξης μετρώνται σε 365 ημέρες, όχι στις πέντε ημέρες όπου μια συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία είχε πρόβλημα», λέει ο Malik, προσθέτοντας ότι οι έγκαιρες αφίξεις της Delta έφτασε το 91% τον Αύγουστο.

Σε γενικές γραμμές, τα νέα είναι καλά για τους αερομεταφορείς που εδρεύουν στις ΗΠΑ, με τις επιδόσεις τους είτε να βελτιώνονται σε μεγάλο βαθμό είτε να παραμένουν σταθερές. Μετά την Delta, η United Airlines Holdings Inc. κατατάσσεται δεύτερη μεταξύ των αεροπορικών εταιρειών εσωτερικού και δέκατη συνολικά, με το 80,93% των πτήσεων της να φτάνουν στην ώρα τους. Τα στοιχεία της Cirium δείχνουν ότι η United συνεχίζει να βελτιώνει τις επιδόσεις της με ρυθμό 1% έως 2% ετησίως, αυξάνοντας τις πιθανότητες να επισκιάσει τη Delta τα επόμενα χρόνια.

Η Alaska Airlines ήταν μία από τις λίγες αεροπορικές εταιρείες των ΗΠΑ, των οποίων οι δείκτες σημείωσαν πτώση. Οι έγκαιρες αφίξεις της μειώθηκαν κατά 3%, στο 79,25%, πέφτοντας στην τρίτη θέση από τη δεύτερη. Η Southwest Airlines Co. Κατέλαβε την τέταρτη θέση, ξεπερνώντας τις προκλήσεις που αντιμετώπισε το 2023 με ποσοστό έγκαιρων αφίξεων 77,77%. Η American Airlines Group Inc. παρέμεινε σχεδόν σταθερή στις επιδόσεις της, σύμφωνα με το Cirium, και κατέλαβε την τέταρτη θέση.

Για τους ταξιδιώτες που πρόκειται να ταξιδέψουν στην Ασία το 2025, αυτές είναι οι πιο συνεπείς αεροπορικές εταιρείες: Japan Airlines Co. , All Nippon Airways και Singapore Airlines , με φθίνουσα σειρά. Στην Ευρώπη, η Iberia Express με έδρα τη Μαδρίτη και η θυγατρική της Iberia κατέλαβαν την πρώτη και τη δεύτερη θέση, αντίστοιχα.

Η Avianca, η οποία κήρυξε πτώχευση το 2020 κατατάχθηκε επίσης στο top 10, καθιστώντας το 2024 το έτος των μεγάλων επιστροφών για πολλές αεροπορικές εταιρείες.

Η κατάταξη με τις 10 καλύτερες αεροπορικές εταιρείες

1. Aeromexico: 86,70% έγκαιρες αφίξεις

2. Saudi Arabian Airlines (Σαουδία): 86,35%

3. Delta Air Lines: 83,46%

4. LATAM Airlines: 82,89%

5. Qatar Airways: 82,83%

6. Azul Airlines: 82,42%

7. Avianca: 81,80%

8. Iberia: 81,58%

9. Scandinavian Airlines: 81,4%

10. United Airlines: 80,93%



Πηγή: The Washington Post

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.