Η Μαρίν Λεπέν είναι έτοιμη να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην ανατροπή του Γάλλου πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού τη Δευτέρα, ωστόσο εκείνος θα αποχωρήσει τουλάχιστον χωρίς το στίγμα μιας άκαρπης προσπάθειας να συνάψει πολιτικές συμφωνίες με την ακροδεξιά ηγέτιδα.

Όπως αναφέρει και το Politico, αυτό ήταν ένα μάθημα που πήρε από τον προκάτοχό του, Μισέλ Μπαρνιέ. Αντιμέτωπος με την ίδια πρόκληση — να περάσει έναν επώδυνο γύρο περικοπών δαπανών δισεκατομμυρίων ευρώ — ο Μπαρνιέ επιχείρησε να διαπραγματευτεί με τη Λεπέν. Το αποτέλεσμα ήταν καταστροφικό: έγινε ο πρωθυπουργός με τη μικρότερη θητεία στην Πέμπτη Γαλλική Δημοκρατία, αποχωρώντας τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους.

Ο Μπαϊρού, που διατηρεί βλέψεις για μια μάλλον απίθανη υποψηφιότητα στην προεδρία, φεύγει με δικούς του όρους, την ώρα που ο Μπαρνιέ εξακολουθεί να «πονά» από τον πολιτικό εξευτελισμό που του επέφερε η Λεπέν.

Το ιταλικό γεύμα της πολιτικής εκτέλεσης

Η Λεπέν «σφράγισε» την πτώση του Μπαρνιέ κατά τη διάρκεια ενός κομψού ιταλικού γεύματος στις αρχές Δεκεμβρίου, παρέα με τον χαρισματικό «διάδοχό» της, Ζορντάν Μπαρντελά.

Σε μια ύστατη προσπάθεια να σώσει το συρρικνωμένο πακέτο μεταρρύθμισης της κοινωνικής ασφάλισης, ο Μπαρνιέ συμφώνησε να πάρει πίσω τις περικοπές στις ιατρικές αποζημιώσεις — κάτι που η Λεπέν είχε ζητήσει την προηγούμενη ημέρα. Μάλιστα, έβγαλε και μια αμήχανη ανακοίνωση, στην οποία ξεκαθάριζε ότι επρόκειτο για υποχώρηση προς τη Λεπέν.

Η Λεπέν απάντησε ότι θα το «σκεφτεί».

Η ίδια και ο Μπαρντελά αποφάσισαν να το συζητήσουν στο εστιατόριο Marco Polo στο 6ο διαμέρισμα του Παρισιού, αγαπημένο στέκι πολιτικών και ηθοποιών κοντά στη Γαλλική Γερουσία. Στην ατμόσφαιρα του σκούρου ξύλου και του κόκκινου βελούδου, κατέληξαν: «όχι».

Μετά το γεύμα, η Λεπέν τηλεφώνησε στον πρωθυπουργό και του είπε: «Έχω καλά και άσχημα νέα για σένα», θυμάται ο Μπαρνιέ.

Εκείνη «υποτίθεται» ότι απέσυρε ένα αίτημα που… ποτέ δεν είχε υποβάλει, αλλά ήθελε και επιπλέον μέτρα που ο ίδιος δεν μπορούσε να δεχθεί.

«Της είπα: Σταμάτα, αυτό δεν είναι σοβαρό… Δεν θα εξευτελίσω τον εαυτό μου», δήλωσε.

Άκαρπες διαπραγματεύσεις

Για τον Μπαρνιέ, ήταν μια σκληρή ήττα. Δύο ημέρες αργότερα εκδιώχθηκε από το Κοινοβούλιο, καθώς απέτυχε να πείσει τους βουλευτές να εγκρίνουν το σχέδιο εξυγίανσης των οικονομικών της κοινωνικής ασφάλισης.

Ο Μπαϊρού αναμένεται σχεδόν σίγουρα να έχει την ίδια μοίρα, αλλά δείχνει να γλίτωσε εβδομάδες μάταιων διαπραγματεύσεων.

«Ο Μπαρνιέ βγήκε βασανισμένος και αποδυναμωμένος από την πρωθυπουργία του», δήλωσε κυβερνητικός σύμβουλος υπό καθεστώς ανωνυμίας. «Με αυτόν τον τρόπο, ο Μπαϊρού γλιτώνει τη ζημιά που υπέστη ο Μπαρνιέ».

Ωστόσο, φαίνεται ότι και ο Μπαϊρού έκανε λάθος υπολογισμό, ποντάροντας πως η Λεπέν θα ήταν πιο διαχειρίσιμη μετά την καταδίκη της για υπεξαίρεση, που την απέκλεισε από τη δυνατότητα υποψηφιότητας για πολιτικό αξίωμα.

Το κόμμα της Λεπέν δεν σταματά στον Μπαϊρού: ο Εθνικός Συναγερμός ζητά την παραίτηση του Εμανουέλ Μακρόν και επιδιώκει πρόταση μομφής κατά της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Απόπειρα εξημέρωσης που δεν κράτησε

Απέχει πολύ αυτή η στάση από τις πρώτες ημέρες της Λεπέν στην ηγεσία του Εθνικού Συναγερμού, όταν προσπαθούσε να δώσει στο κόμμα μια πιο μετριοπαθή εικόνα, ανοιχτή σε συμβιβασμούς και έτοιμη να κυβερνήσει.

Στις πρώτες εβδομάδες του Μπαρνιέ στην πρωθυπουργία, το να ενταχθεί ο Εθνικός Συναγερμός στο πολιτικό παιχνίδι φαινόταν εφικτό και αναπόφευκτο.

Οι πρόωρες εκλογές του 2024 έδωσαν στο κόμμα αριθμό ρεκόρ εδρών, οπότε η αγνόησή του ήταν αδύνατη — ειδικά αφού, ορίζοντας τον Μπαρνιέ, ο Μακρόν είχε παρακάμψει την αριστερή συμμαχία που κέρδισε τις περισσότερες έδρες, αλλά όχι την απόλυτη πλειοψηφία.

Ο Μπαρνιέ ξεκίνησε με ρίσκο: είπε στο Κοινοβούλιο ότι θα σεβαστεί και θα συνεργαστεί με «όλες τις πολιτικές δυνάμεις», ξεπερνώντας την άτυπη «γραμμή αποκλεισμού» που επί χρόνια κρατούσε τα μεγάλα κόμματα μακριά από την ακροδεξιά.

Για ένα διάστημα, η ομάδα του θεωρούσε ότι η στρατηγική αποδίδει, βλέποντας τη Λεπέν να ακολουθεί πορεία ανάλογη της Ιταλίδας Τζόρτζια Μελόνι — από την άκρα δεξιά προς το πολιτικό κέντρο.

«Είχαμε μια πραγματική σχέση εμπιστοσύνης», είπε ένας σύμβουλος του Μπαρνιέ. Η «συμβίωση» όμως δεν κράτησε: σύντομα προέκυψαν διαφωνίες για νομοσχέδια και θέσεις-κλειδιά στο Κοινοβούλιο. Η πλευρά Λεπέν ένιωσε εξαπατημένη.

«Ο Μπαρνιέ τους διαβεβαίωσε ότι δεν θα τους περιφρονούσε, και στην αρχή τον πίστεψαν», είπε ανώτατος συντηρητικός σύμβουλος.

Παρά την υπόσχεση για ίση μεταχείριση, ο Μπαρνιέ κράτησε αποστάσεις, συναντώντας τη Λεπέν μόνο δύο φορές ως πρωθυπουργός. Η ομάδα του «φοβόταν τη ρετσινιά» της στενής συνεργασίας με την ακροδεξιά, πρόσθεσε ο ίδιος σύμβουλος.

Η καταδίκη και η εκδίκηση

Όλα άλλαξαν στις 13 Νοεμβρίου, όταν η Λεπέν δικάστηκε για υπεξαίρεση κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι εισαγγελείς ζήτησαν τον άμεσο αποκλεισμό της από τα δημόσια αξιώματα για πέντε χρόνια. Η καταδίκη ήρθε και μαζί της η ποινή.

«Χρειάζονταν κάτι, έναν τρόπο να πάρουν εκδίκηση», είπε ο βουλευτής και πρωτεργάτης του Μπαρνιέ, Αντουάν Βερμορέλ-Μαρκές. «Ο Μπαρνιέ πλήρωσε το τίμημα».

Κάποιοι αμφιβάλλουν αν η Λεπέν θα μπορούσε ποτέ να ακολουθήσει τον δρόμο της Μελόνι με τον Μπαρνιέ. Άλλοι επισημαίνουν ότι οι πολιτισμικές και ταξικές αποστάσεις μεταξύ τους ήταν αγεφύρωτες.

«Δεν υπήρχε εγγύτητα με τον Εθνικό Συναγερμό», είπε η πρώην υπουργός Μαρί-Κλερ Καρρέρ-Ζεέ. «Ακόμη και με τους Σοσιαλιστές ήμασταν πιο κοντά».

Ο Βερμορέλ-Μαρκές λέει ότι ο Μπαρνιέ βγήκε από την ιστορία αυτή θεωρώντας τη Λεπέν απλώς «επικίνδυνη».

Πρώην στέλεχος του Εθνικού Ράλι υποστηρίζει ότι ο Μπαρνιέ έπεσε θύμα της απόφασης του Μακρόν να τοποθετήσει πρωθυπουργό από κόμμα με περιορισμένη κοινοβουλευτική δύναμη.

«Κάποιος έπρεπε να πληρώσει το μάρμαρο, και αυτός ήμουν εγώ. Αλλά όλα αυτά είναι πολύ μακριά από τα συμφέροντα της χώρας», δήλωσε ο ίδιος ο Μπαρνιέ.

Διαβεβαιώνει ότι δεν έχει μετανιώσει και ότι πήρε το μάθημά του. Όμως, ενώ ο Μπαϊρού μπορεί να απέφυγε τις ίδιες παγίδες, η Λεπέν φαίνεται έτοιμη να τον «ρίξει» τη Δευτέρα.

