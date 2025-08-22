Από ρεκόρ σε ρεκόρ... Συνεχίζει τις ισχυρές οικονομικές επιδόσεις η διαβόητη πλατφόρμα OnlyFans κάνοντας ακόμη πλουσιότερο τον ιδιοκτήτη της, τον Ουκρανοαμερικανό Λεονίντ Ραντβίνσκι.

Η OnlyFans διένειμε μέρισμα μαμούθ ύψους 701 εκατ. δολαρίων. Όπως αναφέρει ο Guardian η OnlyFans προετοιμάζεται για πιθανή πώληση με αποτίμηση έως και 8 δισ. δολάρια.

Η εταιρεία με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε έσοδα 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το οικονομικό έτος 2024, αυξημένα κατά 9% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τους λογαριασμούς που κατατέθηκαν την Παρασκευή. Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 4% στα 683,6 εκατομμύρια δολάρια.

Ειδικότερα, για τη χρήση που έληξε στις 30 Νοεμβρίου 2024, η OnlyFans ανέφερε «σημαντική ανάπτυξη και κερδοφορία», χάρη στην αύξηση των χρηστών και στα υψηλότερα κέρδη των υφιστάμενων δημιουργών. Τα έσοδα αυξήθηκαν σε 1,4 δισ. δολάρια από 1,3 δισ., με τα προ φόρων κέρδη να φτάνουν τα 684 εκατ. δολάρια από 658 εκατ. το 2023. Τα μερίσματα που καταβλήθηκαν στον Ραντβίνσκι έφτασαν τα 497 εκατ. δολάρια το 2024, από 472 εκατ. το προηγούμενο έτος, ενώ μετά το τέλος της χρήσης καταβλήθηκαν επιπλέον 204 εκατ. δολάρια σε διάφορες δόσεις. Στις 30 Νοεμβρίου 2024, η εταιρεία είχε ρευστότητα 808 εκατ. δολαρίων και απασχολούσε άμεσα μόλις 46 άτομα.

Η CEO Keily Blair δήλωσε στους Financial Times υποσχέθηκε επίσης περαιτέρω επενδύσεις σε εργαλεία εμπιστοσύνης και ασφάλειας, ενόψει της αυστηροποίησης των κανονισμών για περιεχόμενο ενηλίκων στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη.

