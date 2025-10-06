Η Ουκρανία και η Ρωσία αντάλλαξαν χτυπήματα με drones κατά τη διάρκεια της νύχτας, συνεχίζοντας το μοτίβο των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές, το οποίο αφήνει χιλιάδες ανθρώπους χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Περίπου 22.000 άνθρωποι παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στην περιοχή Χάρκοβο της Ουκρανίας μετά από μια νυχτερινή επίθεση, δήλωσε ο κυβερνήτης Oleh Synyehubov στο Telegram.

Ρωσικές επιθέσεις έπληξαν επίσης ενεργειακές εγκαταστάσεις στην περιοχή Τσερνίγιβ της Ουκρανίας, όπου ομάδες εργάζονται για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, ανέφεραν οι τοπικές αρχές τη Δευτέρα, σημειώνει το Bloomberg.

«Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μερικές διακοπές ρεύματος σε 24 κοινότητες, που επηρεάζουν 5.400 κατοίκους», δήλωσε ο κυβερνήτης Βιατσέσλαβ Γκλάντκοφ της ρωσικής περιοχής Μπέλγκοροντ στο Telegram τη Δευτέρα. «Οι εργασίες αποκατάστασης συνεχίζονται», δήλωσε ο Γκλάντκοφ, ο οποίος νωρίτερα είχε αναφέρει ότι σχεδόν 40.000 κάτοικοι είχαν μείνει χωρίς ρεύμα.

Επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές

Τόσο η Μόσχα όσο και το Κίεβο έχουν εντείνει τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές τις τελευταίες εβδομάδες. Η Ουκρανία έχει στοχεύσει ιδιαίτερα τα ρωσικά διυλιστήρια, καθώς επιδιώκει να περιορίσει τα έσοδα από την ενέργεια που τροφοδοτούν τον πολεμικό μηχανισμό του Κρεμλίνου και να περιορίσει τις προμήθειες προς το μέτωπο, ενώ οι ρωσικές επιθέσεις έχουν πλήξει εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας ενόψει του χειμώνα.

Τον περασμένο μήνα, ο επικεφαλής του προσωπικού του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Αντρέι Γερμάκ, δήλωσε ότι «μια αυστηρά συμμετρική απάντηση στις επιθέσεις της Ρωσίας κατά των υποδομών» θα «επιταχύνει την πορεία προς τον τερματισμό του πολέμου».

Η Αεροπορική Άμυνα της Ουκρανίας δήλωσε ότι κατέρριψε 83 από τα 116 drones που εκτοξεύθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι οι δυνάμεις του αναχαίτισαν 251 ουκρανικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας, συμπεριλαμβανομένων 30 πάνω από την περιοχή του Μπέλγκοροντ που συνορεύει με την Ουκρανία.

Το διυλιστήριο της Rosneft στο Τουάπσε δέχτηκε επίσης επίθεση από μη επανδρωμένα ουκρανικά αεροσκάφη, με τα συντρίμμια να προκαλούν πυρκαγιά σε ένα φυλάκιο ασφαλείας, η οποία σβήστηκε γρήγορα, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές.

Η πληροφορία δεν μπόρεσε να επαληθευτεί ανεξάρτητα. Το διυλιστήριο Τουάπσε, με ονομαστική χωρητικότητα περίπου 240.000 βαρέλια την ημέρα, επικεντρώνεται στις εξαγωγές ντίζελ και μαζούτ σε όλη τη Μαύρη Θάλασσα. Έχει αποτελέσει στόχο επανειλημμένων επιθέσεων με drones.

Η Ρωσία από την πλευρά της εξαπέλυσε μαζική αεροπορική επίθεση το Σαββατοκύριακο, η οποία προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον πέντε ανθρώπων και άφησε περισσότερα από 110.000 νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Η επίθεση αυτή προκάλεσε επίσης ζημιές στις υποδομές φυσικού αερίου, σύμφωνα με την ουκρανική Naftogaz.

«Η Ρωσία προσπαθεί ανοιχτά να καταστρέψει τις πολιτικές μας υποδομές αυτή τη στιγμή, πριν από τον χειμώνα –τις υποδομές φυσικού αερίου, την παραγωγή και τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας», δήλωσε ο Ζελένσκι την Κυριακή στο X και κάλεσε τις δυτικές χώρες να κάνουν περισσότερα για να περιορίσουν την προμήθεια εξαρτημάτων, πυραύλων και drones από τη Ρωσία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.