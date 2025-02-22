Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο κάλεσε χθες Παρασκευή να κηρυχθεί «άμεση κατάπαυση του πυρός» στην ανατολική ΛΔ Κονγκό, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής του με τον πρόεδρο της Κένυας Γουίλιαμ Ρούτο.

Οι δυο άνδρες «έδωσαν έμφαση στο ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση στη σύγκρουση και κάλεσαν (να κηρυχθεί) άμεση κατάπαυση του πυρός», σύμφωνα με ενημερωτικό δελτίο που δημοσιοποίησε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, η Τάμι Μπρους.

Όπως αναφέρει το Reuters, μια προέλαση των ανταρτών M23 που υποστηρίζονται από τη Ρουάντα σηματοδότησε τη σοβαρότερη κλιμάκωση εδώ και πάνω από μια δεκαετία μιας μακροχρόνιας σύγκρουσης στο ανατολικό Κονγκό, που έχει τις ρίζες της στη διάχυση της γενοκτονίας της Ρουάντα το 1994 στο Κονγκό και στον αγώνα για τον έλεγχο των τεράστιων ορυκτών πόρων του.

Η Ρουάντα απορρίπτει τους ισχυρισμούς του Κονγκό, των Ηνωμένων Εθνών και των δυτικών δυνάμεων ότι υποστηρίζει την M23 με όπλα και στρατεύματα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν μια μέρα νωρίτερα ότι επέβαλαν κυρώσεις σε έναν υπουργό της κυβέρνησης της Ρουάντα και ένα ανώτερο στέλεχος μιας ένοπλης ομάδας για τον φερόμενο ρόλο τους στη σύγκρουση.

Σε διπλωματικό σημείωμα που είδε το Reuters νωρίτερα αυτό το μήνα, οι ΗΠΑ ανέφεραν ότι η σταθερότητα στην περιοχή θα απαιτήσει από τον στρατό της Ρουάντα «να αποσύρει τις δυνάμεις του και τον προηγμένο οπλισμό του» από το Κονγκό.

