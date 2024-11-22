Η γαλλική δικαιοσύνη καταδίκασε σήμερα έναν άνδρα, ηλικίας 38 ετών, σε κάθειρξη 20 ετών, τη μέγιστη ποινή, επειδή βίαζε κατ΄εξακολούθηση την ανήλικη κόρη του και την προσέφερε επίσης σε αγνώστους προκειμένου να την κακοποιήσουν κι εκείνοι σεξουαλικά.

Σε αυτήν την υπόθεση που εκδικάστηκε στο δικαστήριο του Βαρ (νότια), ο μοναδικός από αυτούς τους βιαστές, τον οποίο ταυτοποίησαν οι ερευνητές, καταδικάστηκε σε κάθειρξη 16 ετών. Καταδίκες που ήταν σύμφωνες με τις προτάσεις της γενικής εισαγγελέα Εστέλ Μπουά.

Ορισμένες πτυχές της υπόθεσης αυτής θυμίζουν τη δίκη για τους βιασμούς του Μαζάν (νότια), η οποία συγκλόνισε τη Γαλλία και ολόκληρο τον κόσμο. Το θύμα, η Ζιζέλ Πελικό, ηλικίας 71 ετών, βιαζόταν εν αγνοία της, έχοντας προηγουμένως ναρκωθεί, επί μία δεκαετία από τον σύζυγό της και αγνώστους, τους οποίους στρατολογούσε στο διαδίκτυο.

Από την Τετάρτη, στη δίκη επισημάνθηκε η επιρροή του πατέρα στη θετή κόρη του, στην οποία ασκούσε έναν απόλυτο έλεγχο και στην οποία επέβαλε να έχουν συχνές σεξουαλικές σχέσεις από την ηλικία των 13 ετών. Επιπλέον, την πήγαινε σε άλλους άνδρες, συχνά πολύ μεγαλύτερης ηλικίας, τους οποίος είχε στρατολογήσει σε ιστότοπους αγγελιών, όπως το Wannonce, όπου παρουσιαζόταν με την κόρη του ως ένα ζευγάρι νέων ενήλικων που επιδίωκε να εκπληρώσει μία φαντασίωσή του.

Με δεμένα τα μάτια, το κορίτσι έπρεπε να υποστεί τις επιθυμίες αυτών των ανδρών, παρουσία του πατέρα της που διηύθυνε, συμμετείχε και βιντεοσκοπούσε.

Παραδεχόμενος τα γεγονότα, ο πατέρας διαβεβαίωσε πως είχε μια συναισθηματική σχέση με την έφηβη και υποστήριξε ότι εκείνος υπέκυψε στις αξιώσεις της.

«Δεν πρόκειται για αγάπη, αλλά για εξουσία και κυριαρχία. Δεν αγαπά (την κόρη του), αγαπάει να ασκεί όλες τις εξουσίες πάνω της, να του ανήκει, να τον υπακούει», επισήμανε η Μπουά.

Η γενική εισαγγελέας κατακεραύνωσε επίσης και τον άλλο κατηγορούμενο, ο οποίος ταυτοποιήθηκε χάρη στον γεωεντοπισμό μίας από τις πολυάριθμες φωτογραφίες και βίντεο πορνογραφικού περιεχομένου της έφηβης, υλικό που βρέθηκε στα τηλέφωνα του πατέρα.

Ο 60χρονος άνδρας, πατέρας έξι παιδιών, υποστήριξε ότι παγιδεύτηκε, διαβεβαιώνοντας πως δεν αμφέβαλε ποτέ για τη φαντασίωση κυριαρχίας δύο νεαρών ενήλικων, κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων συναντήσεών τους κι ότι συγκλονίστηκε από την τελευταία τους συνάντηση, από την οποία οι ερευνητές βρήκαν ένα βίντεο το οποίο χαρακτήρισαν «πρόστυχο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.