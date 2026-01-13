Τα πετρελαϊκά περιουσιακά στοιχεία που αναπτύσσει η Ρωσία στη Βενεζουέλα ανήκουν στη Ρωσία, η οποία θα συνεχίσει να εργάζεται εκεί, δήλωσε η Μόσχα την Τρίτη, μετά τις αναφορές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για έλεγχο της χώρας της Νότιας Αμερικής.



Η ρωσική εταιρεία Roszarubezhneft ανακοίνωσε ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας στη Βενεζουέλα αποτελούν ιδιοκτησία της Ρωσίας και θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της προς τους διεθνείς εταίρους εκεί, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων TASS.



Η Roszarubezhneft, η οποία ανήκει στο ρωσικό Υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης, ιδρύθηκε το 2020 και λίγο αργότερα απέκτησε τις βενεζουελάνικες συμμετοχές της ρωσικής κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας Rosneft αφότου η Ουάσιγκτον επέβαλε κυρώσεις σε δύο μονάδες της Rosneft για εμπορία πετρελαίου της Βενεζουέλας.



Όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Roszarubezhneft στη Βενεζουέλα «είναι ιδιοκτησία του ρωσικού κράτους», σύμφωνα με τους νόμους της Βενεζουέλας, το διεθνές δίκαιο και τις συμφωνίες μεταξύ των δύο χωρών, ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Ο Πούτιν δεν έχει σχολιάσει δημόσια τη σύλληψη του Μαδούρο

Ο Τραμπ έχει μιλήσει ανοιχτά για τον έλεγχο των τεράστιων πετρελαϊκών κοιτασμάτων της Βενεζουέλας, των μεγαλύτερων στον κόσμο, σε συνεργασία με αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες, μετά τη σύλληψη και φυλάκιση του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, τον οποίο έχει χαρακτηρίσει «δικτάτορα-διακινητή ναρκωτικών σε συνεργασία με τους εχθρούς της Ουάσινγκτον».



Ο Μαδούρο δήλωσε αθώος.



Οι ΗΠΑ έχουν επίσης κατασχέσει ένα πετρελαιοφόρο με ρωσική σημαία, που συνδέεται με τη Βενεζουέλα, μετά από μια εβδομάδα καταδίωξης.



Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν έχει σχολιάσει δημόσια την επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, αλλά το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας έχει προτρέψει τον Τραμπ να απελευθερώσει τον Μαδούρο και έχει ζητήσει διάλογο.



Η Μόσχα διατηρεί εδώ και καιρό στενούς δεσμούς με τη Βενεζουέλα, που καλύπτουν την ενεργειακή συνεργασία, τους στρατιωτικούς δεσμούς και τις πολιτικές επαφές υψηλού επιπέδου, και έχει υποστηρίξει διπλωματικά το Καράκας εδώ και χρόνια.



Τον Νοέμβριο, η Εθνοσυνέλευση της Βενεζουέλας ενέκρινε 15ετή παράταση των κοινοπραξιών μεταξύ της κρατικής εταιρείας PDVSA και μιας μονάδας της ρωσικής Roszarubezhneft, οι οποίες εκμεταλλεύονται δύο πετρελαιοπηγές στη δυτική περιοχή της χώρας της Νότιας Αμερικής.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.