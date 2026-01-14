Μόλις το 17% των Αμερικανών δηλώνει ότι στηρίζει τις προσπάθειες του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την απόκτηση της Γροιλανδίας, ενώ ισχυρή πλειοψηφία τόσο μεταξύ των Δημοκρατικών όσο και των Ρεπουμπλικάνων απορρίπτει το ενδεχόμενο χρήσης στρατιωτικής βίας για την προσάρτηση του νησιού, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos.

Η διήμερη έρευνα, που ολοκληρώθηκε χθες, καταγράφει έντονο προβληματισμό των πολιτών σχετικά με τις πιέσεις και τις απειλές του Τραμπ προς τη Δανία —σύμμαχο των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ— αναφορικά με τη Γροιλανδία, η οποία αποτελεί εδώ και αιώνες δανικό έδαφος.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το 47% των ερωτηθέντων αποδοκιμάζει τις αμερικανικές επιδιώξεις για την απόκτηση της Γροιλανδίας, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό, της τάξης του 35%, δηλώνει ότι δεν έχει διαμορφώσει σαφή άποψη. Παράλληλα, περίπου το 20% των συμμετεχόντων ανέφερε ότι δεν είχε καν ενημερωθεί για τα συγκεκριμένα σχέδια.

Ιδιαίτερα χαμηλή εμφανίζεται η υποστήριξη στη χρήση στρατιωτικής ισχύος. Μόλις το 4% των Αμερικανών —μεταξύ των οποίων περίπου ένας στους δέκα Ρεπουμπλικάνους και σχεδόν κανένας Δημοκρατικός— θεωρεί ότι θα ήταν «καλή ιδέα» μια στρατιωτική επέμβαση για την απόσπαση της Γροιλανδίας από τη Δανία. Αντίθετα, το 71% χαρακτηρίζει ένα τέτοιο ενδεχόμενο κακή επιλογή, συμπεριλαμβανομένων εννέα στους δέκα Δημοκρατικούς και έξι στους δέκα Ρεπουμπλικάνους. Περίπου το ένα τρίτο των Ρεπουμπλικάνων δηλώνει αναποφάσιστο.

Επιπλέον, το 66% των ερωτηθέντων —ποσοστό που φτάνει το 91% στους Δημοκρατικούς και το 40% στους Ρεπουμπλικάνους— εκφράζει ανησυχία ότι οι αμερικανικές κινήσεις για τη Γροιλανδία θα μπορούσαν να βλάψουν τη συνοχή του ΝΑΤΟ και τις σχέσεις των ΗΠΑ με τους Ευρωπαίους συμμάχους τους.

Παρά τα παραπάνω, το 10% των συμμετεχόντων συμφωνεί με την άποψη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έπρεπε να χρησιμοποιούν στρατιωτική ισχύ για την απόκτηση νέων εδαφών, όπως η Γροιλανδία ή η Διώρυγα του Παναμά. Το ποσοστό αυτό παραμένει σχεδόν αμετάβλητο σε σύγκριση με το 9% που είχε καταγραφεί σε αντίστοιχη δημοσκόπηση τον Ιανουάριο του περασμένου έτους, λίγο μετά την επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία.

Η άποψη για Ιράν

Ο Τραμπ έχει επίσης απειλήσει με ενέργειες κατά του Ιράν, εφόσον συνεχιστεί η καταστολή των διαδηλώσεων στη χώρα. Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι είχε δώσει εντολή για αμερικανικά πλήγματα στο πλευρό του Ισραήλ, κατά τη διάρκεια μιας σύντομης πολεμικής σύγκρουσης με το Ιράν.

Στην ίδια δημοσκόπηση, το 33% των Αμερικανών εγκρίνει τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ χειρίζεται το ζήτημα του Ιράν, ενώ το 43% εκφράζει αρνητική άποψη.

Η τελευταία έρευνα των Reuters/Ipsos διεξήχθη διαδικτυακά σε πανεθνικό επίπεδο, με τη συμμετοχή 1.217 ενηλίκων στις Ηνωμένες Πολιτείες, και παρουσιάζει περιθώριο στατιστικού σφάλματος ±3 ποσοστιαίες μονάδες.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.