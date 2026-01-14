Την ανάγκη η Ουκρανία να διατηρήσει «θέση ισχύος» υπογράμμισε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, παρουσιάζοντας την πρόταση της Κομισιόν για τη χορήγηση δανείου στήριξης ύψους 90 δισ. ευρώ για τα έτη 2026 και 2027.

Όπως δήλωσε, η χρηματοδότηση αυτή θα επιτρέψει στην Ουκρανία αφενός να ενισχύσει την άμυνά της και τις στρατιωτικές της δυνατότητες στο πεδίο, και αφετέρου να διασφαλίσει τη συνέχεια της λειτουργίας του κράτους και των βασικών δημόσιων υπηρεσιών. Παράλληλα, τόνισε ότι η πρόταση επιβεβαιώνει τη σταθερή και αδιαπραγμάτευτη δέσμευση της Ευρώπης στην ασφάλεια, την άμυνα και τη μελλοντική ευημερία της Ουκρανίας.

Με αφορμή τη συμπλήρωση σχεδόν τεσσάρων ετών από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, η πρόεδρος της Επιτροπής εκτίμησε ότι η Μόσχα «δεν δείχνει κανένα σημάδι υποχώρησης ή μεταμέλειας», ούτε διάθεση για ουσιαστικές ειρηνευτικές πρωτοβουλίες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα ένα πακέτο τριών νομοθετικών προτάσεων που αποσκοπούν στη διασφάλιση του δανείου των 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία για την περίοδο 2026-2027, με εγγύηση τον προϋπολογισμό της ΕΕ, σε εφαρμογή των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου.

Το πακέτο περιλαμβάνει, πρώτον, πρόταση για τη δημιουργία νέου δανείου στήριξης ύψους 90 δισ. ευρώ· δεύτερον, τροποποίηση του υφιστάμενου Μηχανισμού Διευκόλυνσης για την Ουκρανία, που αποτελεί το μακροοικονομικό πρόγραμμα βοήθειας της ΕΕ ύψους 50 δισ. ευρώ για την περίοδο 2024-2027· και τρίτον, αναθεώρηση του κανονισμού του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, ώστε να καταστεί δυνατή η κάλυψη του δανείου από το διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο της Ένωσης.

Η συμφωνία προωθείται στο πλαίσιο «ενισχυμένης συνεργασίας» μεταξύ 24 κρατών-μελών, καθώς Ουγγαρία, Σλοβακία και Τσεχία επέλεξαν να μην συμμετάσχουν, αν και δεσμεύτηκαν να μην εμποδίσουν την αναγκαία τροποποίηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου.

Όπως είχε αποφασιστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η ΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να αξιοποιήσει τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για την αποπληρωμή του δανείου, δεδομένου ότι η Ουκρανία προβλέπεται να αρχίσει να το αποπληρώνει μόνο μετά την καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων από τη Ρωσία. Σε περίπτωση αδυναμίας αποπληρωμής, ο κοινοτικός προϋπολογισμός θα λειτουργήσει ως μηχανισμός εγγύησης.

Το δάνειο των 90 δισ. ευρώ θα κατανέμεται σε δύο βασικούς άξονες: περίπου 60 δισ. ευρώ, δηλαδή τα δύο τρίτα του συνόλου, θα κατευθυνθούν στη στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας, ενώ τα υπόλοιπα 30 δισ. ευρώ θα δοθούν ως γενική δημοσιονομική βοήθεια.

Στρατιωτική ενίσχυση

Σε ό,τι αφορά τη στρατιωτική ενίσχυση, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν διευκρίνισε ότι ο μηχανισμός θα λειτουργεί παρόμοια με το πρόγραμμα SAFE, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας. Τα κονδύλια θα αξιοποιηθούν κυρίως για προμήθειες από την Ουκρανία, την ΕΕ και χώρες του ΕΟΧ/ΕΖΕΣ, με τη δυνατότητα προσφυγής σε τρίτες χώρες εφόσον ο αναγκαίος εξοπλισμός δεν είναι έγκαιρα διαθέσιμος. Όσον αφορά τη δημοσιονομική στήριξη, η πρόεδρος της Επιτροπής σημείωσε ότι θα συμβάλει στην προώθηση μεταρρυθμίσεων, στον εκσυγχρονισμό της χώρας και στη σταδιακή προσέγγισή της με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στόχος της Επιτροπής είναι να υπάρξει συμφωνία με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους, ώστε οι πρώτες εκταμιεύσεις προς το Κίεβο να πραγματοποιηθούν στις αρχές της άνοιξης.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το πακέτο των 90 δισ. ευρώ καλύπτει περίπου τα δύο τρίτα των συνολικών χρηματοδοτικών αναγκών της Ουκρανίας για την επόμενη διετία. Ως εκ τούτου, η συνεχιζόμενη και συντονισμένη διεθνής στήριξη παραμένει κρίσιμη, συμπεριλαμβανομένης της έγκαιρης υλοποίησης των δεσμεύσεων της G7 από το 2026 και μετά, ιδίως μέσω της πρωτοβουλίας δανείων ERA.

Τέλος, επισημαίνεται ότι από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της έχουν προσφέρει συνολική βοήθεια ύψους 193,3 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία και τους πολίτες της, εκ των οποίων 3,7 δισ. ευρώ προέρχονται από τα έσοδα δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων — ποσό μεγαλύτερο από κάθε άλλον διεθνή εταίρο.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.