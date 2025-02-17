Ο Ζελένσκι θα επισκεφθεί τη Σαουδική Αραβία την Τετάρτη

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα επισκεφθεί τη Σαουδική Αραβία την Τετάρτη, μία ημέρα μετά τις προγραμματισμένες συναντήσεις μεταξύ Ρώσων και Αμερικανών αξιωματούχων, δήλωσε στο AFP ο εκπρόσωπος του Ουκρανού προέδρου.

Ο εκπρόσωπος του προέδρου Sergiy Nykyforov δήλωσε ότι ο Ζελένσκι θα επισκεφθεί τη Σαουδική Αραβία με τη σύζυγό του στο πλαίσιο μιας «από καιρό προγραμματισμένης» επίσημης επίσκεψης. Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε το ταξίδι την περασμένη εβδομάδα χωρίς να δώσει ημερομηνίες, προσθέτοντας ότι δεν σχεδιάζει να συναντηθεί με Ρώσους ή Αμερικανούς αξιωματούχους.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με το The Kyiv Independent, αντιπροσωπείες από τη Σαουδική Αραβία και την Ουκρανία συναντήθηκαν στις 16 Φεβρουαρίου για να συζητήσουν την αύξηση των επενδύσεων και τη διμερή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, ενόψει της προγραμματισμένης επίσκεψης του Ζελένσκι.

Η είδηση αυτή ήρθε την ώρα που ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΠΑ ετοιμάζονται να ταξιδέψουν στη Σαουδική Αραβία για συνομιλίες με ανώτερους Ρώσους εκπροσώπους. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η Ουκρανία δεν θα λάβει μέρος στις συζητήσεις αυτές.

Η ουκρανική αντιπροσωπεία προετοιμάζεται μαζί με τοπικούς αξιωματούχους για την επίσκεψη του Ζελένσκι στη Σαουδική Αραβία, κατά τη διάρκεια της οποίας θα υπογράψει οικονομικές συμφωνίες με διάφορες χώρες της περιοχής, ανακοίνωσε στις 16 Φεβρουαρίου η υπουργός Οικονομίας Γιούλια Σβιριντένκο.

«Είμαι πεπεισμένη ότι έχουμε προοπτικές για ακόμη πιο ενεργή συμμετοχή σε επενδύσεις από χώρες της Μέσης Ανατολής», δήλωσε.

«Έχουμε δει σημαντικό ενδιαφέρον, κυρίως για έργα υποδομής, ενεργειακά έργα, προτάσεις καινοτομίας και αγροτικές επιχειρήσεις, κυρίως για την παραγωγή λιπασμάτων, όπου η Σαουδική Αραβία διαθέτει τεχνογνωσία», πρόσθεσε.

Λίγες ημέρες πριν από την ανακοίνωση της Σβιριντένκο, ο Ζελένσκι δήλωσε στους δημοσιογράφους στο περιθώριο της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια ότι προτίθεται να πραγματοποιήσει επίσημες επισκέψεις στη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Τουρκία, αλλά δεν σχεδιάζει να συναντηθεί με ρωσικές ή αμερικανικές αντιπροσωπείες στις χώρες αυτές.

Ουκρανοί αξιωματούχοι διέψευσαν πληροφορίες ότι ουκρανική αντιπροσωπεία θα συμμετείχε στις συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ρώσων αξιωματούχων στο Ριάντ. Ο Μιχάιλο Ποντολιάκ, σύμβουλος του Ζελένσκι, δήλωσε ότι «δεν υπάρχει τίποτα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων που αξίζει να συζητηθεί». «Η Ρωσία δεν είναι έτοιμη για διαπραγματεύσεις», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.