Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα αναφέρθηκε και πάλι σήμερα στις δηλώσεις με τις οποίες ο Πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα είχε παρομοιάσει, πριν από δύο εβδομάδες, τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία με τη στρατηγική του Τρίτου Ράιχ. Κατά την πρόσφατη ομιλία του στο πανεπιστήμιο της Μασσαλίας, ο Ιταλός πρόεδρος αναφέρθηκε σε "πολέμους με στόχο την κατάκτηση", προσθέτοντας ότι "αυτό ήταν το σχέδιο του Τρίτου Ράιχ στην Ευρώπη" και ότι "η σημερινή επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, έχει την ίδια φύση".

«Οι δηλώσεις του Ιταλού προέδρου δεν μπορούν να μην προκαλέσουν συνέπειες. Κατά την διάρκεια ομιλίας του σε εκπαιδευτικό ίδρυμα, ισχυρίστηκε ότι η Ρωσία μπορεί να παρομοιαστεί με το Τρίτο Ράιχ ", δήλωσε η Ζαχάροβα.

«Όλα αυτά ελέχθησαν από έναν άνθρωπο που δεν μπορεί να μην γνωρίζει πόσοι Ιταλοί στρατιώτες σκότωσαν τους παππούδες και προπαππούδες μας, στην επικράτειά μας, υπό τα ναζιστικά λάβαρα και συνθήματα», πρόσθεσε η Ζαχάροβα.

Η Ιταλική Προεδρία της Δημοκρατίας αποφάσισε να μην σχολιάσει τις σχετικές δηλώσεις ενώ όλα τα κόμματα της χώρας εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους προς τον πρόεδρο Ματαρέλα.

Πηγή: skai.gr

