Ιστορία έγραψε ο Πολωνός αθλητής Andrzej Bargiel, 37 ετών, ο οποίος έγινε ο πρώτος άνθρωπος που ανέβηκε και κατέβηκε με σκι το Έβερεστ, χωρίς φιάλη οξυγόνου.

Για το κατόρθωμά του, χρειάστηκαν τέσσερις ημέρες για να ανέβει από το βασικό καταυλισμό (camp) στην κορυφή του Έβερεστ και δύο ημέρες για να επιστρέψει με σκι.

«Το να κατέβω το Έβερεστ με σκι χωρίς οξυγόνο ήταν ένα όνειρο που με συνόδευε εδώ και χρόνια» δήλωσε πανευτυχής ο 37ρχονος Πολωνός, ο οποίος είχε κάνει άλλες δυο προσπάθειες το 2019 και το 2022, που είχαν διακοπεί λόγω επικίνδυνων συνθηκών.

Η ομάδα του χαρακτήρισε το κατόρθωμα «ορόσημο στην ιστορία του ορειβατικού σκι».

Μάλιστα, ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, έγραψε: «Sky is the limit; Όχι για τους Πολωνούς! Ο Αντρέι Μπαρτζιέλ μόλις κατέβηκε το Έβερεστ με σκι».

Sky is the limit? Nie dla Polaków! Andrzej Bargiel zjechał właśnie na nartach z Mount Everestu, Ola Mirosław znów wspięła się najszybciej po złoto i rekord, Rafał Modrzewski podbija świat swoimi satelitami, @astro_slawosz planuje kolejne wyprawy w kosmos.👏🇵🇱❤️ — Donald Tusk (@donaldtusk) September 25, 2025

Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων των Ιμαλαΐων, πάνω από 6.000 άνθρωποι έχουν καταφέρει να ανέβουν το Έβερεστ, αλλά περίπου 200 μόνο χωρίς πρόσθετο οξυγόνο.

Σχετικά με την κατάβαση με σκι, λίγη την έχουν καταφέρει, κανείς όμως μέχρι σήμερα δεν είχε ολοκληρώσει μια συνεχόμενη κατάβαση χωρίς υποστήριξη οξυγόνου.

Στη «ζώνη του θανάτου», η ατμόσφαιρα περιέχει μόλις το 1/3 του οξυγόνου που υπάρχει στη στάθμη της θάλασσας, με αποτέλεσμα σοβαρούς κινδύνους όπως εγκεφαλικές βλάβες, υγρό στους πνεύμονες και θάνατο.

Πηγή: skai.gr

