Ρόμπερτ Χάμπεκ: Ένας πρώην συγγραφέας, Καγκελάριος;

Αντικαγκελάριος, υπ. Οικονομίας, υποψήφιος Καγκελάριος, συγγραφέας αστυνομικών διηγημάτων. Ο Ρόμπερτ Χάμπεκ από το Κόμμα των Πρασίνων είναι σίγουρα μία πολυσχιδής προσωπικότητα. Ποτέ άλλοτε στην ιστορία των Πρασίνων ένα πρόσωπο δεν είχε τόσο κεντρική θέση σε μια προεκλογική εκστρατεία. Ο Ρόμπερτ Χάμπεκ είναι υποψήφιος καγκελάριος στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές στις 23 Φεβρουαρίου 2025. Εξελέγη στο συνέδριο του κόμματος στο Βισμπάντεν στα μέσα Νοεμβρίου με 96% των ψήφων.



Ο Χάμπεκ ήταν μέλος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, που τελικά κατέρρευσε λόγω διαφωνιών. Είναι αποφασισμένος όμως να παραμείνει στην εξουσία, αν και το κόμμα του συγκεντρώνει περίπου 12 έως 14%. Εκτός αυτού δεν είναι καθόλου δημοφιλής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολύς κόσμος θεωρεί πως ο Χάμπεκ και το κόμμα που εκπροσωπεί, Συμμαχία '90/Οι Πράσινοι, επιβαρύνουν υπερβολικά τους πολίτες με τα φιλόδοξα σχέδιά τους για την προστασία του κλίματος και την ενεργειακή μετάβαση.



Ο Χάμπεκ έκλεισε τα 55 του χρόνια τον Σεπτέμβριο. Μόλις πριν από 20 χρόνια ασχολήθηκε για πρώτη φορά με τους Πράσινους ως πρόεδρος του κρατιδίου στο Σλέσβιχ-Χόλσταϊν. Αργότερα, από το 2012 έως το 2018, ήταν υπουργός Περιβάλλοντος του βορειότερου ομόσπονδου κρατιδίου της Γερμανίας. Πριν από αυτό,ο Χάμπεκ έγραφε παιδικά βιβλία και αστυνομικά μυθιστορήματα. Από τον Ιανουάριο του 2018 έως τις ομοσπονδιακές εκλογές του 2021, ήταν αρχηγός του κόμματος των Πρασίνων μαζί με την Αναλένα Μπέρμποκ, η οποία αργότερα έγινε υπουργός Εξωτερικών. Μετά τις ομοσπονδιακές εκλογές το 2021, οι Πράσινοι συμμετείχαν στον κυβερνητικό συνασπισμό των Σοσιαλδημοκρατών, των Πρασίνων και των Φιλελευθέρων.

Η επιρροή του πολέμου στην Ουκρανία

Τα τρία κόμματα σχεδίαζαν κυρίως κοινωνικές μεταρρυθμίσεις και ο Χάμπεκ, ως αντικαγκελάριος και υπουργός Οικονομικών και Προστασίας του Κλίματος, ήθελε να προωθήσει τη βιώσιμη αναδιάρθρωση της οικονομίας. Ωστόσο, η όλη πολιτική σύντομα άλλαξε πορεία. Την άνοιξη του 2022, η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία και η Γερμανία έχασε τις φθηνές εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Ρωσία.



Ο από καιρό προγραμματισμένος αγωγός φυσικού αερίου «Nord Stream 2» από τη Ρωσία προς τη Γερμανία δεν μπορούσε πλέον να υλοποιηθεί. Ο Χάμπεκ φαίνεται να τα πήγαινε καλά στην αρχή της ενεργειακής κρίσης και να πείθει με τις εξηγήσεις του τους πολίτες, αλλά στη συνέχεια ήρθε ο νόμος για τη θέρμανση. Ήταν μια προσπάθεια να μεταβεί η παροχή θέρμανσης για τα κτίρια της χώρας, η οποία βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό στο φθηνό φυσικό αέριο, σε νέες αντλίες θερμότητας. Ο νόμος συντάχθηκε βιαστικά και η κρατική στήριξη για την αγορά των ακριβών συστημάτων παρέμενε ασαφής. Επίσης οι αντλίες δεν ήταν σε μεγάλο αριθμό διαθέσιμες στην αγορά. Η δημοτικότητα του Χάμπεκ μειώθηκε κατά πολύ.

Η κυβέρνηση έμεινε χωρίς πόρους

Τελικά πριν από ένα χρόνο, το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο απαγόρευσε στην κυβέρνηση να αντλήσει το υπέρογκο ποσό των 60 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ο συνασπισμός είχε προϋπολογίσει για την προστασία του κλίματος από αχρησιμοποίητα κονδύλια στήριξης από την περίοδο του κορωνοϊού. Επιπλέον, η απειλή των μαζικών απολύσεων στη βιομηχανία και οι χαμηλοί ρυθμοί ανάπτυξης επιβάρυναν επίσης την εικόνα του υπουργού Οικονομικών.



Και σήμερα; Θα ξαναγίνει ο Χάμπεκ συγγραφέας; Δύσκολο να το φανταστεί κανείς. Ο ίδιος και οι Πράσινοι είναι ανοιχτοί σε νέες κυβερνητικές συνεργασίες ακόμη και με την συντηρητική Χριστιανική Ένωση.



Επιμέλεια: Μαρία Ρηγούτσου

