Γιατί είναι «πολύ επικίνδυνο» το σχέδιο Τραμπ να συνοδεύονται τάνκερ στο Στενό του Ορμούζ 

Το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου να στείλει πολεμικά πλοία στο Στενό του Ορμούζ για να συνοδεύσουν δεξαμενόπλοια που γίνονται στόχος από το Ιράν αποτελεί «πολύ επικίνδυνη αποστολή», δήλωσε ειδική σε θέματα εξωτερικής πολιτικής στο CNN.

Το Ιράν έχει ουσιαστικά μπλοκάρει τη στενή θαλάσσια οδό, με πλάτος μόλις 34 χλμ στο στενότερο σημείο της, από την οποία περνά περίπου το 20% της παγκόσμιας παραγωγής αργού, προκαλώντας παγκόσμια ενεργειακή κρίση και ωθώντας τον Τραμπ να εξετάσει την αποστολή πολεμικών πλοίων για την αποκατάσταση ασφαλούς διέλευσης.

Το Σάββατο, ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι «άλλες χώρες» θα στείλουν πολεμικά πλοία «σε συνεργασία» με τις ΗΠΑ, για να διασφαλίσουν τη σημαντική οδό για τη μεταφορά πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή στον υπόλοιπο κόσμο, αν και δεν ήταν σαφές σε ποιες χώρες αναφερόταν ο Τραμπ.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ έγραψε σε ανάρτηση στο Truth Social: «Ελπίζω η Κίνα, η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες» να στείλουν πλοία στην περιοχή.

Ωστόσο, η Ρόουζμαρι Κελάνικ, διευθύντρια του Προγράμματος Μέσης Ανατολής στην αμερικανική δεξαμενή σκέψης Defense Priorities, προειδοποίησε: «Είναι μια πολύ επικίνδυνη αποστολή».

Όπως εξήγησε, το Ιράν κατέχει έδαφος σε υψηλό σημείο στη βόρεια πλευρά του στενού, γεγονός που τού επιτρέπει να εξαπολύει διαφορετικούς τύπους επιθέσεων, από drones μέχρι πυραύλους.

Η γεωγραφία του στενού αυξάνει τον κίνδυνο. «Επειδή μπορούν να επιτεθούν από την ακτή… δεν υπάρχει αρκετός χρόνος αντίδρασης για να αποφευχθεί μια επίθεση στα πλοία» είπε.

Από την έναρξη της σύγκρουσης, τουλάχιστον 17 πλοία έχουν δεχθεί επιθέσεις στον Περσικό Κόλπο, στο Στενό του Ορμούζ και τον Κόλπο του Ομάν, σύμφωνα με την UKMTO.

Πηγή: skai.gr

