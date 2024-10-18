Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Η συνεργασία Ηνωμένου Βασιλείου και Κίνας, δύο «παγκόσμιων παικτών», συνιστά «υποχρέωσή» τους ώστε να βρεθούν ρεαλιστικές λύσεις σε σύνθετες παγκόσμιες προκλήσεις, είπε ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι στη συνάντηση που είχε στο Πεκίνο με τον ομόλογό του Ουάνγκ Γι.

Χαρακτήρισε επίσης «αναγκαιότητα» την αύξηση του διμερούς διαλόγου, καθώς πρόκειται για δύο χώρες μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Κατά τη συζήτηση επισημάνθηκαν αρκετοί τομείς όπου είναι σαφές ότι απαιτείται συνεργασία, από την πράσινη μετάβαση και την ενίσχυση της παγκόσμιας υγείας ως την ασφαλή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Λάμι δεσμεύθηκε να στηρίξει την προώθηση εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων με την Κίνα.

Παράλληλα, όμως, έθιξε τη βρετανική ανησυχία για την προμήθεια κινεζικού εξοπλισμού στη Ρωσία, που αξιοποιείται από τη ρωσική οπλική βιομηχανία. Αυτό, είπε ο επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας, απειλεί να πλήξει τη σχέση της Κίνας με την Ευρώπη και ζήτησε να ερευνηθούν και να αποτραπούν κινεζικές εταιρείες από το να εξάγουν στη Ρωσία.

Συζητήθηκαν επίσης θέματα σεβασμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα και πολιτικών ελευθεριών στο Χονγκ Κονγκ, που άπτονται μεταξύ άλλων της μεταχείρισης του βρετανικής υπηκοότητας επιχειρηματία και πολιτικού Τζίμι Λάι.

Οι δύο υπουργοί συμφώνησαν ότι είναι αναγκαίο να διατηρηθούν κανάλια επικοινωνίας και να γίνονται τακτικές συνομιλίες μεταξύ των δύο κυβερνήσεων σε υπουργικό επίπεδο.

Πηγή: skai.gr

