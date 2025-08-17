Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Κριστίν Λαγκάρντ καλωσόρισε το σχέδιο της βουλγαρικής όψης κέρματος του 1 ευρώ.
«Συναρπαστικά νέα για τη Βουλγαρία και την ευρωζώνη! Ρίξτε μια ματιά στο σχέδιο της βουλγαρικής όψης κέρματος του 1 ευρώ», τόνισε η Λαγκάρντ με ανάρτησή της στο Facebook.
Η βουλγαρική όψη του κέρματος του 1 ευρώ περιλαμβάνει μια εικόνα του Αγίου Ιωάννη της Ρίλας, γνωστός και ως Ιβάν της Ρίλας, προστάτη αγίου της Βουλγαρίας και ιδρυτή της Μονής της Ρίλα.
