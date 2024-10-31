Η Τουρκία πραγματοποίησε την πρώτη πληρωμή για το πρόγραμμα προμήθειας μαχητικών αεροσκαφών τύπου F-16 Block 70 και έτσι η συμφωνία τέθηκε σε ισχύ, όπως αποκάλυψαν σήμερα (31.10.2024) τουρκικές στρατιωτικές πηγές, στο πλαίσιο ενημέρωσης Τύπου του Υπουργείου Άμυνας της γειτονικής μας χώρας.

Το Haberturk, επικαλούμενο πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας αναφέρει ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με αξιωματούχους της βρετανικής κυβέρνησης καθώς και με στελέχη κατασκευαστικών εταιρειών από τις χώρες μέλη της κοινοπραξίας για την πώληση του αεροσκάφους Eurofighter Typhoon

«Αναμένουμε ότι θα ολοκληρωθούν θετικά στο εγγύς μέλλον. Οι συμβάσεις έχουν υπογραφεί σε ισχύ με την αρχική πληρωμή στο πλαίσιο της προμήθειας F-16 Block-70 F. Οι τεχνικές διαπραγματεύσεις συνεχίζονται με αξιωματούχους της κυβέρνησης των ΗΠΑ και αξιωματούχους της κατασκευαστικής εταιρείας σχετικά με την προμήθεια 16 αεροσκαφών Block-70», είπε πηγή του τουρκικού υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Σε ό,τι αφορά τα μαχητικά τύπου Eurofighter Typhoon, οι τουρκικές πηγές τόνισαν ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι συνομιλίες τόσο με μέλη της βρετανικής κυβέρνησης όσο και με στελέχη των εταιρειών της κοινοπραξίας που κατασκευάζει τα αεροσκάφη, ενώ εκτίμησαν ότι «οι συζητήσεις θα ολοκληρωθούν σύντομα και με θετική κατάληξη».

