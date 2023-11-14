Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες είναι «βαθύτατα ανήσυχος για τη φρικτή κατάσταση και τις σημαντικές απώλειες ανθρώπινων ζωών σε πολλά νοσοκομεία της Γάζας», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπός τους.

«Εξ ονόματος της ανθρωπότητας, ο γενικός γραμματέας ζητά να κηρυχθεί αμέσως κατάπαυση του πυρός» είπε στους δημοσιογράφους ο Στεφάν Ντουζαρίκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

