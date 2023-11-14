Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ανησυχία Γκουτέρες για την κατάσταση στη Γάζα: Ζητά «άμεση κατάπαυση του πυρός εξ ονόματος της ανθρωπότητας»

«Εξ ονόματος της ανθρωπότητας, ο γενικός γραμματέας ζητά να κηρυχθεί αμέσως κατάπαυση του πυρός», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπός τους

Γάζα

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες είναι «βαθύτατα ανήσυχος για τη φρικτή κατάσταση και τις σημαντικές απώλειες ανθρώπινων ζωών σε πολλά νοσοκομεία της Γάζας», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπός τους.

«Εξ ονόματος της ανθρωπότητας, ο γενικός γραμματέας ζητά να κηρυχθεί αμέσως κατάπαυση του πυρός» είπε στους δημοσιογράφους ο Στεφάν Ντουζαρίκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΟΗΕ Λωρίδα της Γάζας
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark