Τουλάχιστον τρεις νεκροί και 15 τραυματίες είναι ο προσωρινός απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε σήμερα σε αυτοκινητόδρομο του Οχάιο στις ΗΠΑ.

DEVELOPING: Mass Casualty Incident declared following crash on I-70 in Etna, Ohio.



pic.twitter.com/eTCVt6gDvq November 14, 2023

Λίγο μετά τις 9 το πρωί (τοπική ώρα, 16:00 ώρα Ελλάδος), φορτηγό συγκρούστηκε με προπορευόμενο λεωφορείο που μετέφερε μαθητές. Από την σφοδρή σύγκρουση προκλήθηκε πυρκαγιά, όπως μαρτυρούν εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας, με αποτέλεσμα τα δύο οχήματα να τυλιχθούν στις φλόγες.

Στο λεωφορείο επέβαιναν συνολικά 57 μαθητές και συνοδοί που ταξίδευαν στην πρωτεύουσα του Οχάιο, το Κολόμπους.

Τα αίτια του τροχαίου παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

