ΗΠΑ: Τουλάχιστον 3 νεκροί και 15 τραυματίες από τη σύγκρουση φορτηγού με λεωφορείο που μετέφερε μαθητές σε αυτοκινητόδρομο του Οχάιο - Δείτε βίντεο

Στο λεωφορείο επέβαιναν συνολικά 57 μαθητές και συνοδοί που ταξίδευαν στην πρωτεύουσα του Οχάιο, το Κολόμπους

OHIO

Τουλάχιστον τρεις νεκροί και 15 τραυματίες είναι ο προσωρινός απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε σήμερα σε αυτοκινητόδρομο του Οχάιο στις ΗΠΑ.

Λίγο μετά τις 9 το πρωί (τοπική ώρα, 16:00 ώρα Ελλάδος), φορτηγό συγκρούστηκε με προπορευόμενο λεωφορείο που μετέφερε μαθητές. Από την σφοδρή σύγκρουση προκλήθηκε πυρκαγιά, όπως μαρτυρούν εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας, με αποτέλεσμα τα δύο οχήματα να τυλιχθούν στις φλόγες.

Στο λεωφορείο επέβαιναν συνολικά 57 μαθητές και συνοδοί που ταξίδευαν στην πρωτεύουσα του Οχάιο, το Κολόμπους.

Τα αίτια του τροχαίου παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα.

