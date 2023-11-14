Μεσανατολικό: Αντιμέτωποι και με ισχυρές βροχοπτώσεις οι άμαχοι στη Γάζα

Ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν τη Γάζα σήμερα προκαλώντας νέες ανησυχίες στους Παλαιστινίους, πολλοί εκ των οποίων είναι άστεγοι και ζουν σε πρόχειρες σκηνές, έπειτα από εβδομάδες ισραηλινών βομβαρδισμών.

Η έναρξη της περιόδου των βροχών και το ενδεχόμενο πλημμυρών αυξάνει τους φόβους ότι το αποχετευτικό σύστημα του πυκνοκατοικημένου θύλακα θα επιβαρυνθεί και ασθένειες θα μεταδοθούν.

Σε ένα καταφύγιο των Ηνωμένων Εθνών στη Χαν Γιουνίς, στη νότια Γάζα, η βροχή προκάλεσε απόγνωση στους εκτοπισμένους ανθρώπους, που βρήκαν τα ρούχα τους να έχουν βραχεί.

«Μέναμε σε ένα τσιμεντένιο σπίτι και τώρα βρισκόμαστε σε μία σκηνή», δήλωσε η Φαγιέζα Σρουρ, η οποία αναζήτησε την ασφάλεια στον νότο, αφότου το Ισραήλ ξεκίνησε τη στρατιωτική του επιχείρηση, απαντώντας στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου από ενόπλους της Χαμάς, που εισέβαλαν στο νότιο Ισραήλ από τη Γάζα.

«Οι μουσαμάδες, η τέντα και τα ξύλα δεν θα αντισταθούν σε οποιαδήποτε πλημμύρα... Οι άνθρωποι κοιμούνται στο πάτωμα, τι θα κάνουν; Πού θα πάνε;».

Ο χειμώνας είναι βροχερός και κρύος στη Γάζα και ο θύλακας πλήττεται πολλές φορές από πλημμύρες.

Ένας άλλος εκτοπισμένος από τη Γάζα, ο Καρίμ Μρέις, δήλωσε πως οι άνθρωποι στα καταφύγια προσεύχονται προκειμένου η βροχή να σταματήσει.

«Αυτά τα παιδιά, αυτές οι γυναίκες, αυτοί οι ηλικιωμένοι προσεύχονται στον Θεό να μην βρέξει», είπε. «Εάν αυτό γίνει θα είναι πολύ δύσκολο και τα λόγια δεν θα μπορούν να περιγράψουν την ταλαιπωρία μας».

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι η Γάζα βρίσκεται αντιμέτωπη με τον αυξανόμενο κίνδυνο διάδοσης ασθενειών, καθώς οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί προκάλεσαν προβλήματα στο υγειονομικό σύστημα, περιορίζοντας την πρόσβαση στο καθαρό νερό και οδηγώντας τους ανθρώπους να συνωστίζονται στα καταφύγια.

Σήμερα, εξέφρασε ανησυχία σχετικά με την προοπτική η βροχή να προκαλέσει πλημμύρες επιβαρύνοντας το ήδη κατεστραμμένο αποχετευτικό σύστημα.

«Έχουμε ήδη εξάρσεις διαρροϊκών ασθενειών», δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου του ΠΟΥ Μάργκαρετ Χάρις στη Γενεύη.

Σύμφωνα με την ίδια, έχουν καταγραφεί περισσότερα από 30.000 κρούσματα διάρροιας σε μια περίοδο όπου ο ΠΟΥ θα ανέμενε 2000 κρούσματα.

«Οι ζημιές στις υποδομές είναι τόσο μεγάλες. Υπάρχει έλλειψη καθαρού νερού. Άνθρωποι συνωστίζονται όλοι μαζί. Αυτός είναι ένας επιπλέον λόγος για τον οποίο εκλιπαρούμε για μια εκεχειρία τώρα», επισήμανε.

Από την πλευρά του ο Αχμέντ Μπαϊράμ, ένας εκπρόσωπος τύπου του Νορβηγικού Συμβουλίου Προσφύγων, είπε πως η έναρξη της περιόδου των βροχών θα μπορούσε να σηματοδοτήσει «τη δυσκολότερη εβδομάδα στη Γάζα από την έναρξη της (στρατιωτικής) κλιμάκωσης».

«Οι ισχυρές βροχοπτώσεις θα σημάνουν καθυστερήσεις στη μετακίνηση των ανθρώπων και των ομάδων διάσωσης», εξήγησε.

«Θα καταστεί δυσκολότερο να διασωθούν άνθρωποι που βρίσκονται εγκλωβισμένοι κάτω από τα χαλάσματα ή να ταφούν οι νεκροί κι όλα αυτά μεταξύ των αδιάκοπων βομβαρδισμών και μιας καταστροφής από την έλλειψη καυσίμων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

