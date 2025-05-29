Κυβέρνηση Μερτς: Οι γυναίκες λάμπουν διά της απουσίας τους

Εντυπωσιακά λίγες είναι οι γυναίκες στην κυβέρνηση Μερτς, χωρίς να καταλαμβάνουν σχεδόν καμία θέση-κλειδί. Συντριπτικά υπέρ των ανδρών και η αναλογία στην Μπούντεσταγκ. 8 προς 1: αυτή είναι η αναλογία ανδρών και γυναικών στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Συνασπισμού, όπου συμμετέχουν βουλευτές από τα κόμματα του κυβερνητικού «μεγάλου συνασπισμού».

Το χαμηλό ποσοστό συμμετοχής γυναικών στην πολιτική ηγεσία– και ιδίως στους κυβερνητικούς κύκλους – επανέρχεται ξανά και ξανά στο προσκήνιο της γερμανικής επικαιρότητας.

Η πιο πρόσφατη αφορμή ήταν η… αμήχανη στιχομυθία μεταξύ δημοσιογράφου και του αναπληρωτή εκπροσώπου Τύπου της γερμανικής κυβέρνησης, Σεμπάστιαν Χίλε στην καθιερωμένη κυβερνητική ενημέρωση:

Δημοσιογράφος: Μήπως ο καγκελάριος έχει λιγότερη εμπιστοσύνη στις γυναίκες;

Χίλε: Δεν νομίζω. Ο ίδιος έχει γυναίκα, έχει κόρες. Ο καγκελάριος συνεργάζεται καλά και ευχάριστα με γυναίκες.

Δημοσιογράφος: Ο στενός κύκλος συνεργατών του κυρίου Μερτς στην καγκελαρία αποτελείται 100% από άντρες. Συζητείται εκεί καθόλου αυτό το ζήτημα (σ.σ. της αναλογίας αντρών-γυναικών);

Χίλε: Να είστε σίγουροι πως γνωρίζουμε την κατάσταση, αλλά κάποια πράγματα είναι απλώς έτσι όπως είναι.

Δημοσιογράφος: Θεωρούσα πως η πολιτική έχει να κάνει με το να αλλάζουμε τα πράγματα όταν είναι έτσι όπως είναι. Δεν ισχύει αυτό εν προκειμένω;

Χίλε: Τώρα θέλετε να με προκαλέσετε, έτσι; Νομίζω πως είπα όλα, όσα είχα να πω επί του θέματος.

Δεν πείθουν οι συμβολικές κινήσεις του Μερτς

Επιδιώκοντας μάλλον να θολώσει τα νερά γύρω από το κατά πόσο αποτελεί όντως πρόβλημα η απουσία γυναικών από θέσεις-κλειδιά, ο καγκελάριος Μερτς και οι Χριστιανοδημοκράτες επέλεξαν να δώσουν το δεύτερο υψηλότερο αξίωμα στη χώρα, την προεδρία της Μπούντεσταγκ, σε μία γυναίκα: τη Γιούλια Κλέκνερ.

Παράλληλα, στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Μερτς έχει επιλέξει επίσης αρκετές γυναίκες: τέσσερα από τα δέκα Υπουργεία που έχουν οι Χριστιανοδημοκράτες ελέγχονται από γυναίκες. Πρόκειται σαφώς για συμβολικές κινήσεις από τον Γερμανό καγκελάριο – τίποτα περισσότερο όμως.

Όπως σωστά επεσήμανε η δημοσιογράφος στο κυβερνητικό μπρίφινγκ, στο στενό περιβάλλον του καγκελαρίου υπάρχουν αποκλειστικά και μόνο άντρες. Από την καγκελαρία και το Υπουργικό Συμβούλιο, στο οποίο όλα τα σημαντικά Υπουργεία – Εσωτερικών, Εξωτερικών, Άμυνας, Οικονομικών – ελέγχονται από άντρες, μέχρι τους επικεφαλής των κοινοβουλευτικών ομάδων και τους εκπροσώπους Τύπου της κυβέρνησης, όλοι είναι άντρες. Το ίδιο ισχύει φυσικά και για τον αντικαγκελάριο Λαρς Κλίνγκμπαϊλ και τον Γενικό Γραμματέα της CDU, Κάρστεν Λίνεμαν. Αντίστοιχη είναι φυσικά η κατάσταση και στην Επιτροπή Συνασπισμού.

Όλα αυτά δεν περνούν πάντως απαρατήρητα από τις γυναίκες πολιτικούς των Χριστιανοδημοκρατών. Ακόμη και η Γιούλια Κλέκνερ έχει εκφράσει την ανησυχία της για την αναλογία ανδρών-γυναικών στην παράταξη και την κυβέρνηση. Το ίδιο έχουν πράξει και η Κάριν Πριν, υπουργός Παιδείας και Οικογένειας, όπως και η αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας της CDU, Κριστίνα Στουμπ.

Ανησυχητική η αναλογία ανδρών-γυναικών και στην Μπούντεσταγκ

Παρά την κυνική αποδοχή της πραγματικότητας και τη μάλλον εντυπωσιακή έλλειψη ρητορικών δεξιοτήτων, ο Χίλε έχει ένα δίκιο: αυτή είναι η κατάσταση συνολικά στη γερμανική πολιτική ηγεσία και κανείς δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται και πολύ να την αλλάξει.

Στην Μπούντεσταγκ από τους συνολικά 630 βουλευτές μόλις οι 204 είναι γυναίκες – δηλαδή λιγότερες από μία στους τρεις (32,4%). Μετά την ακροδεξιά AfD (11,8% γυναίκες), η CDU (22,6%) και η CSU (25%) είναι τα δύο κόμματα με τις λιγότερες γυναίκες στην κοινοβουλευτική τους ομάδα.

Ο Μερτς – εύλογα – επικρίνεται για το πόσο λίγες γυναίκες έχει στο επιτελείο και στην κυβέρνησή του. Το πρόβλημα όμως φαίνεται να είναι πολύ ευρύτερο και να μην αφορά μόνο τις αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας – αλλά αντιθέτως και το πώς αυτή στελεχώνεται από τους ψηφοφόρους.

Πηγή: Deutsche Welle

