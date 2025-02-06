Το Υπουργείο Δικαιοσύνης μηνύει Ιλινόις και Σικάγο για παρεμπόδιση μεταναστευτικών πολιτικών

Το υπουργείο Δικαιοσύνης μήνυσε την πολιτεία του Ιλινόις και την πόλη του Σικάγο την Πέμπτη, με την κατηγορία ότι παρεμπόδισαν τις μεταναστευτικές πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ. Το υπουργείο επιδιώκει μία δικαστική απόφαση για την απαγόρευση προστασίας για τους μετανάστες που υπάρχουν σε κρατικό και τοπικό επίπεδο, ώστε να δημιουργήσει δεδικασμένο και να διευκολυνθεί το έργο των αρχών ασφαλείας.

Η μήνυση φαίνεται να είναι η πρώτη που κατέθεσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης αφού δεσμεύτηκε να ερευνήσει κρατικούς και τοπικούς αξιωματούχους για φερόμενη παρέμβαση στην καταστολή της μετανάστευσης μετά την απόφαση που υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας Emil Bove προειδοποίησε σε υπόμνημά του κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών της διακυβέρνησης Τραμπ ότι οι αξιωματούχοι στις λεγόμενες πόλεις-καταφύγια, θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν νομικές ενέργειες, εάν υπονομεύσουν τους ομοσπονδιακούς νόμους για τη μετανάστευση.

Η μήνυση που κατατέθηκε στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για τη Βόρεια Περιφέρεια του Ιλινόις ισχυρίζεται ότι πολλοί πολιτειακοί και τοπικοί νόμοι «σχεδιάζονται και στην πραγματικότητα παρεμβαίνουν και εισάγουν διακρίσεις σε βάρος της επιβολής του ομοσπονδιακού νόμου περί μετανάστευσης από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.