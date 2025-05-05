Κύπρος: Συνάντηση Χριστοδουλίδη – Τατάρ,

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 11 το πρωί η συνάντηση μεταξύ του Κύπριου Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη και του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Ερσίν Τατάρ, στο Λήδρα Πάλας - το ιστορικό ξενοδοχείο της Λευκωσίας και από το 2004 σημείο διέλευσης της Πράσινης Γραμμής - δύο ημέρες μετά την επίσκεψη Ερντογάν στα Κατεχόμενα.

Πρόκειται για τη δεύτερη συνάντηση των δυο ηγετών μετά την άτυπη διευρυμένη συνάντηση της Γενεύης, εν αναμονή της επιστροφής στην Κύπρο της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν Κουεγιάρ.

Πρώτος έφθασε στον χώρο ο κ. Τατάρ και ακολούθως ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, συνοδευόμενος από τον Ελληνοκύπριο διαπραγματευτή, Μενέλαο Μενελάου. Τους δύο ηγέτες υποδέχτηκε ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα στην Κύπρο και επικεφαλής της ειρηνευτικής δύναμης των ΗΕ στην Κύπρο (ΠΥΝΦΙΚΥΠ), Κόλιν Στιούαρτ.

Σύμφωνα με το ΚΥΠΕ και τον Πολίτη Κύπρου, η σημερινή συνάντηση αποτελεί συνέχεια του πρώτου τετ-α-τετ των δύο ηγετών, που πραγματοποιήθηκε στις 2 Απριλίου (κεντρική φωτογραφία).

Τότε είχαν συμφωνήσει να συστήσουν Τεχνική Επιτροπή για τη Νεολαία, να διεξάγουν συζητήσεις για την αποναρκοθέτηση σε επίπεδο Ελληνοκύπριου διαπραγματευτή και Τουρκοκύπριου ειδικού αντιπροσώπου, να εργαστούν σε πρωτοβουλίες που σχετίζονται με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, αλλά και την αποκατάσταση κοιμητηρίων κατά την πρώτη τους συνάντηση μετά την άτυπη διευρυμένη της Γενεύης. Επίσης ζήτησαν από τους εκπροσώπους τους να συνεχίσουν τις συζητήσεις για τα σημεία διέλευσης και την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας στη νεκρή ζώνη.



