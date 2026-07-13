Η Ιαπωνία ιδρύει νέα υπηρεσία πληροφοριών με τη στήριξη δυτικών συμμάχων

Η Ιαπωνία προχωρά στη δημιουργία μιας νέας κεντρικής υπηρεσίας πληροφοριών, της πρώτης του είδους της μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας ενίσχυσης της εθνικής της ασφάλειας απέναντι στις αυξανόμενες γεωπολιτικές προκλήσεις, σύμφωνα με τους New York Times. Για την υλοποίηση του εγχειρήματος, το Τόκιο ζητά τεχνογνωσία και συμβουλευτική υποστήριξη από στενούς δυτικούς συμμάχους, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αυστραλία και η Γερμανία.

Η αμερικανική εφημερίδα αναφέρει, επικαλούμενη πληροφορίες από Ιάπωνες και ξένους αξιωματούχους, ότι τους τελευταίους μήνες έχουν πραγματοποιηθεί διακριτικές επαφές σχετικά με τη δομή της νέας υπηρεσίας, τις τεχνολογικές της δυνατότητες, τη στελέχωσή της και τις βασικές επιχειρησιακές της προτεραιότητες.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι, η οποία επιδιώκει να αναμορφώσει το σύστημα άμυνας και ασφάλειας της χώρας, καθώς η Ιαπωνία βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενες απειλές από την Κίνα, τη Ρωσία και τη Βόρεια Κορέα. Η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει στην άρση περιορισμών στις εξαγωγές οπλικών συστημάτων και στη μεγαλύτερη μεταπολεμική ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας.

Κατακερματισμένο σύστημα πληροφοριών

Μέχρι σήμερα, οι πληροφορίες στην Ιαπωνία συλλέγονται και αναλύονται από διαφορετικές κρατικές υπηρεσίες, όπως το υπουργείο Άμυνας, το υπουργείο Εξωτερικών, η αστυνομία και άλλοι φορείς, χωρίς ουσιαστικό συντονισμό ή συστηματική ανταλλαγή δεδομένων. Αναλυτές εκτιμούν ότι αυτή η πολυδιάσπαση έχει καταστήσει τη χώρα ιδιαίτερα ευάλωτη στην κατασκοπεία και στις επιχειρήσεις ξένης επιρροής.

Η ανάγκη μεταρρύθμισης ενισχύθηκε περαιτέρω μετά τις αποκαλύψεις ότι δεκάδες Ρώσοι πράκτορες έχουν μεταφέρει τη δράση τους στην Ιαπωνία τα τελευταία χρόνια, αξιοποιώντας τη χώρα ως κόμβο για την προμήθεια εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται στη ρωσική πολεμική βιομηχανία, παρακάμπτοντας τις διεθνείς κυρώσεις.

Συνεργασία με ΗΠΑ, Αυστραλία και Γερμανία

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών παρέχουν συμβουλές για την κυβερνοάμυνα, την προστασία της βιομηχανικής τεχνογνωσίας και τον αποτελεσματικότερο έλεγχο ξένων επενδύσεων και δραστηριοτήτων ξένων πρακτόρων.

Η Γερμανία συμμετέχει επίσης στις διαβουλεύσεις, με τον επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών (BND) να επισκέπτεται πρόσφατα το Τόκιο για συνομιλίες σχετικά με τη νέα υπηρεσία και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Παράλληλα, η Αυστραλία έχει προσφέρει τεχνογνωσία τόσο σε τεχνολογικά ζητήματα όσο και στη δημιουργία μηχανισμών συνεργασίας μεταξύ των διαφορετικών υπουργείων και υπηρεσιών, ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών.

Η ιαπωνική κυβέρνηση απέφυγε να επιβεβαιώσει επισήμως τις επαφές, δηλώνοντας μόνο ότι διατηρεί στενή συνεργασία με αντίστοιχες υπηρεσίες φιλικών χωρών.

Αντιδράσεις για τις νέες εξουσίες

Η μεταρρύθμιση έχει προκαλέσει αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Η Κίνα κατηγορεί την κυβέρνηση Τακαΐτσι ότι προωθεί μια πολιτική επαναστρατιωτικοποίησης, ενώ στην Ιαπωνία πολιτικοί της αντιπολίτευσης και οργανώσεις πολιτών εκφράζουν φόβους για υπερβολική συγκέντρωση εξουσιών και περιορισμό των ατομικών δικαιωμάτων.

Η βουλευτής της αντιπολίτευσης Μιζούχο Φουκουσίμα υποστήριξε ότι η απουσία μιας ενιαίας υπηρεσίας πληροφοριών επί οκτώ δεκαετίες αποτελούσε συνειδητή επιλογή, βασισμένη στα διδάγματα του παρελθόντος και στη μεταπολεμική δέσμευση της Ιαπωνίας στον ειρηνισμό. Όπως ανέφερε, η νέα υπηρεσία ενδέχεται να ανοίξει τον δρόμο για μια κοινωνία αυξημένης επιτήρησης.

Η κυβέρνηση απορρίπτει τις επικρίσεις, τονίζοντας ότι ο νέος φορέας είναι απαραίτητος για την προστασία από κυβερνοεπιθέσεις, την αποτροπή κλοπής απόρρητων πληροφοριών και την αντιμετώπιση εκστρατειών παραπληροφόρησης που επιχειρούν να επηρεάσουν τις πολιτικές αποφάσεις της χώρας.

Ένα νέο μοντέλο εθνικής ασφάλειας

Η νέα υπηρεσία προβλέπεται να ξεκινήσει τη λειτουργία της έως τον Δεκέμβριο, με προϋπολογισμό περίπου 407 εκατομμυρίων δολαρίων και αρχικό προσωπικό εκατοντάδων ειδικών, μεταξύ των οποίων μηχανικοί λογισμικού, αναλυτές κυβερνοασφάλειας και στελέχη διεθνών συνεργασιών.

Παράλληλα, θα συσταθεί Συμβούλιο Πληροφοριών υπό την προεδρία του πρωθυπουργού, το οποίο θα συντονίζει το έργο περίπου 33.000 στελεχών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των πληροφοριών σε ολόκληρο το ιαπωνικό κράτος.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η επιτυχία του εγχειρήματος θα εξαρτηθεί από την ικανότητα της κυβέρνησης να ξεπεράσει τις αγκυλώσεις της δημόσιας διοίκησης και να αξιοποιήσει σύγχρονες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, για τη συλλογή και ανάλυση πληροφοριών.

Όπως σημειώνει ο καθηγητής Πολιτικών Επιστημών του MIT Ρίτσαρντ Σάμιουελς, η μεταρρύθμιση αποτελεί «ένα τεράστιο βήμα προς τη δημιουργία μιας πλήρως ενοποιημένης και ισχυρής κοινότητας πληροφοριών», επισημαίνοντας ωστόσο ότι η Ιαπωνία «δεν αποτελεί ακόμη υπερδύναμη στον τομέα των πληροφοριών, αλλά γνωρίζει ότι πρέπει να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση».



Πηγή: skai.gr

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