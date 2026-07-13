Το State Department ξεκινά εκστρατεία με στόχο να διασφαλίσει ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ICC) δεν θα είναι σε θέση να απειλήσει την αμερικανική κυριαρχία ή να ασκήσει διώξεις σε βάρος Αμερικανών πολιτών, αξιωματούχων και στρατιωτικών.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας εξετάζεται η άσκηση πιέσεων προς χώρες που συνεργάζονται με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις και τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, προκειμένου να απορρίψουν τη δικαιοδοσία του ICC να διώκει Αμερικανούς αξιωματούχους και στελέχη των ενόπλων δυνάμεων.

Παράλληλα, η Ουάσινγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο αυξημένου ελέγχου απέναντι σε κράτη που εξακολουθούν να αναγνωρίζουν τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, ενώ ταυτόχρονα βασίζονται σε αμερικανική στρατιωτική ή άλλη μορφή βοήθειας.

Μεταξύ των μέτρων που βρίσκονται επίσης υπό εξέταση περιλαμβάνονται η ανάκληση θεωρήσεων εισόδου (βίζας) και η επιβολή ταξιδιωτικών περιορισμών σε στελέχη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, καθώς και η ενίσχυση των κυρώσεων εις βάρος του οργανισμού.

Πηγή: skai.gr

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