Ζελένσκι: Η Ουκρανία χρειάζεται «όπλα, όχι υποσχέσεις»

Νέα έκκληση για άμεση αποστολή στρατιωτικής βοήθειας απηύθυνε απόψε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υπογραμμίζοντας ότι το Κίεβο χρειάζεται άμεσα όπλα και όχι υποσχέσεις.

«Η έγκαιρη παράδοση είναι καθοριστικής σημασίας αυτήν τη στιγμή. Ορισμένα πακέτα (σ.σ. στρατιωτικής βοήθειας) έχουν ανακοινωθεί και υπερψηφιστεί, αλλά δεν έχουν παραδοθεί ακόμη στην Ουκρανία. Οι δυνάμεις στο μέτωπο πολεμούν με οβίδες και εξοπλισμό, όχι με λόγια όπως "αύριο" ή "σύντομα"», τόνισε ο ουκρανός πρόεδρος σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

Αναφερόμενος στην επίσκεψη του Ινδού πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι στο Κίεβο, ο Ζελένσκι είπε ότι είναι σημαντικό «η Ινδία να εξακολουθήσει να υποστηρίζει το διεθνές δίκαιο, να υποστηρίζει την εθνική μας κυριαρχία και την εδαφική μας ακεραιότητα».

