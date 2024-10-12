Θεσσαλονίκη: Πέτρες και μολότοφ εναντίον αστυνομικών μέσα από το ΑΠΘ – 6 προσαγωγές

Επίθεση από ομάδα κουκουλοφόρων δέχθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου, αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν έξω από το ΑΠΘ.

Σύμφωνα με το thestival.gr, στις 02:00 τα ξημερώματα, ομάδα κουκουλοφόρων που βρισκόταν εντός ΑΠΘ και συγκεκριμένα κοντά στο Παιδαγωγικό Τμήμα, επιτέθηκε σε αστυνομικούς που βρίσκονταν στην οδό Γ’ Σεπτεμβρίου, έξω από το campus. Τα άτομα πέταξαν πέτρες και μολότοφ κατά των αστυνομικών.

Η Αστυνομία προχώρησε σε έξι προσαγωγές ατόμων που φέρεται να εμπλέκονται στο συμβάν.

Από το περιστατικό δεν σημειώθηκε τραυματισμός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.