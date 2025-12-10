Λογαριασμός
Νεκρός διάσημος τραγουδιστής όπερας στις ΗΠΑ – Τον μαχαίρωσε θανάσιμα ο γιος του 

Ο Jubilant Sykes βρέθηκε νεκρός, μέσα σε μια λίμνη αίματος, μέσα στο σπίτι του, μετά από καβγά με τον 31χρονο γιο του, ο οποίος και συνελήφθη επί τόπου 

Νεκρός μέσα στο σπίτι του, στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια, βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρα ένας από τους πιο διάσημους τραγουδιστές όπερας στις ΗΠΑ. 

Ο Jubilant Sykes βρέθηκε μαχαιρωμένος μέχρι θανάτου και η αστυνομία συνέλαβε ως βασικό ύποπτο τον ενήλικο γιο του τραγουδιστή, σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα, η σύζυγος του 71χρονου Sykes τηλεφώνησε στην άμεση δράση περίπου στις 9:19 μ.μ. και ανέφερε ότι είχε γίνει μάρτυρας επίθεσης, στην οποία εμπλεκόταν ο γιος τους.

Λίγο αργότερα, οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σπίτι βρήκαν τον άτυχο βαρύτονο με εκτεταμένα τραύματα και διαπιστώθηκε ο θάνατός του επί τόπου.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο 31χρονος Micah Sykes, γιος του θύματος, συνελήφθη μέσα στο σπίτι τους, ως ύποπτος ανθρωποκτονίας. 
 

