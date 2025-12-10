Την δική τους δημόσια απάντηση έδωσαν στην Μπριζίτ Μακρόν οι ακτιβίστριες της φεμινιστικής οργάνωσης NousToutes, τις οποίες η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας αποκάλεσε «βρομιάρες σκύλες» ενώ αυτές διαδήλωναν έξω από θέατρο που βρέθηκε η κα Μακρόν τη Δευτέρα.

Χθες τη νύχτα, στους δρόμους του Παρισιού εμφανίστηκαν μηνύματα όπως «Οι βρωμιάρες σκύλες σε χαιρετούν Μπριζίτ» και «απόρριψη αιτήματος δε σημαίνει αθώωση, ξαναμάθε τα μαθήματά σου Μπριζίτ».

Τη Δευτέρα, η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας βρέθηκε στο θέατρο Folies Bergère όπου πρωταγωνιστεί ο ηθοποιός Αρί Αμπιτάν, ο οποίος είχε κατηγορηθεί το 2021 για βιασμό νεαρής γυναίκας με την οποία διατηρούσε σύντομη σχέση.

Έξω από το θέατρο διαδήλωναν μέλη της NousToutes, οι οποίες μάλιστα το Σάββατο εμφανίστηκαν στο κοινό φορώντας μάσκες με το πρόσωπο του ηθοποιού και φωνάζοντας: «Αμπιτάν βιαστής!».

Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, όταν ο ηθοποιός την πλησίασε στα παρασκήνια λέγοντάς της «φοβάμαι», η Μπριζίτ Μακρόν φέρεται να του απάντησε: «Αν υπάρχουν βρομιάρες σκύλες, θα τις πετάξουμε έξω, ειδικά τις μασκοφόρες».

Η δήλωση αυτή προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, οδηγώντας σε επίσημη απάντηση από το Ελιζέ.

Εκπρόσωπος της Πρώτης Κυρίας της Γαλλίας διευκρίνισε ότι ο διάλογος πρέπει να ερμηνευτεί αποκλειστικά ως καταγγελία «των ριζοσπαστικών μεθόδων όσων διέκοψαν την παράσταση φορώντας μάσκες και επιχείρησαν να εμποδίσουν τον Άρι Αμπιτάν να εμφανιστεί», προσθέτοντας ότι «η Μπριζίτ Μακρόν δεν εγκρίνει αυτές τις πρακτικές».

