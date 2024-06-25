Ξεκίνησε το "θερινό Νταβός" στην Κίνα

Ένας υπόγειος σταθμός στο Νταλιάν διακοσμήθηκε για λίγες ημέρες για να ταιριάζει στην "Ετήσια Συνάντηση των Νέων Πρωταθλητών". Αυτή είναι η επίσημη ονομασία για το κινεζικό παρακλάδι του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ WEF. Οι δρόμοι και τα πεζοδρόμια στη μητρόπολη των εκατομμυρίων κατοίκων λάμπουν από καθαριότητα, οι δρόμοι πρόσβασης έχουν καθαριστεί σε μεγάλη κλίμακα και πολύχρωμες σημαίες κυματίζουν. Το Νταλιάν, η παραθαλάσσια πόλη στη βορειοανατολική Κίνα, είναι



υπερήφανος οικοδεσπότης του θερινού Νταβός, όπως είναι επίσης γνωστή η συνάντηση από τις 25 έως τις 27 Ιουνίου. Για 15η φορά γίνεται το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στην Κίνα φέτος και πάλι στο φουτουριστικό συνεδριακό κέντρο του Νταλιάν. Ακριβώς μπροστά του βρίσκεται ένας εκθεσιακός χώρος με ένα νέο μοντέλο της BMW. Στη Σενγιάνγκ, σε απόσταση μόλις 400 χιλιομέτρων από το Νταλιάν, η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία παράγει σεντάν για την κινεζική αγορά.

Εμπιστευτικές συζητήσεις

Τα αυτοκίνητα είναι σημαντικά μεγαλύτερου μήκους από ό,τι στην Ευρώπη. Όποιος μπορεί να αγοράσει μια BMW στην Κίνα, έχει συνήθως έναν οδηγό. Οι μεγάλες οθόνες για το διαδίκτυο, τα βιντεοπαιχνίδια ή την τηλεόραση έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν το ταξίδι πιο ευχάριστο για όσους κάθονται στο πίσω μέρος. Το αυτοκίνητο που παρουσιάζεται είναι φυσικά ηλεκτρικό. Το συνεδριακό κέντρο μοιάζει με τεράστιο κοχύλι και σχεδιάστηκε από Βιεννέζους αρχιτέκτονες. Το κέντρο μπορεί να φιλοξενήσει 7.000 επισκέπτες, ενώ για το θερινό Νταβός αναμένονται 1.500. Η πολυλειτουργικότητα του κτιρίου επιτρέπει τον γρήγορο διαχωρισμό των αιθουσών συνεδριάσεων. Οι εμπιστευτικές συζητήσεις είναι εφικτές και πιθανότατα και απαραίτητες, επειδή η θέση εκκίνησης δεν είναι εύκολη. Οι πολιτικές και οικονομικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας αυξάνονται.



Η Κίνα ίσως να βρίσκεται στα πρόθυρα ενός εμπορικού πολέμου με την ΕΕ."Το Πεκίνο δεν θέλει πάντως εμπορικό πόλεμο", γράφει η China Daily, η αγγλόφωνη εφημερίδα που εκδίδεται από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας. Όμως, λίγες σειρές πιο κάτω, απειλεί με αντίμετρα, αν η ΕΕ επιβάλει ειδικούς δασμούς σε ορισμένα ηλεκτρικά αυτοκίνητα από την Κίνα. Δεδομένης αυτή της κατάστασης επικρατεί λίγη αισιοδοξία στο Νταλιάν. Βέβαια η παγκόσμια οικονομία αναπτύσσεται, ιδίως στην Ασία. Ωστόσο, οι εμπειρογνώμονες του WEF μιλούν μόνο για προσεκτική ανάκαμψη. Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι είναι υψηλοί. Άλλοι, ωστόσο, βλέπουν ευκαιρίες για δουλειές με την Κίνα. Όπως ο Σούχας Γκοπινάθ, διευθύνων σύμβουλος της Globals. Η εταιρεία ασχολείται με την τεχνητή νοημοσύνη και ειδικεύεται στην κυβερνοασφάλεια.

Νέες τεχνολογίες και μεταφορά γνώσεων

Ο Γκοπινάθ ταξίδεψε στο Νταλιάν από το Μπανγκαλόρ της Ινδίας. Η ατζέντα με τα ραντεβού του είναι γεμάτη για τις επόμενες ημέρες. "Η Κίνα έχει γίνει κάτι σαν επίκεντρο της καινοτομίας και είμαι πολύ περίεργος να δω πώς η κατάσταση θα εξελιχθεί μετά την πανδημία" λέει. "Μεσολάβησε μεγάλη διακοπή για το καλοκαιρινό Νταβός. Νομίζω ότι είναι σημαντικό για τις παγκόσμιες εταιρείες να βρίσκονται εδώ και να παρακολουθούν τι συμβαίνει στην Κίνα. Η δημοτική αρχή της πόλης Νταλιάν είχε ήδη έρθει σε επαφή με τον Γκοπινάθ πριν από την επίσκεψή του και πρότεινε εταίρους για διάλογο. Ένας Κινέζος φοιτητής που μιλάει καλά αγγλικά τέθηκε στη διάθεσή του ως διερμηνέας. Η Κίνα θέλει να συνεχίσει να παρουσιάζεται ως σημαντικός οικονομικός εταίρος.



Πράσινες βιομηχανίες και τεχνολογίες, τεχνητή νοημοσύνη - η Λαϊκή Δημοκρατία αναπτύσσει πολλά η ίδια και ενθαρρύνει ενίοτε κάποια συνεργασία με ξένες εταιρείες. "Μπορούμε να μάθουμε από αυτούς αντί να τους αντιγράφουμε. Και μπορούμε επίσης να βρούμε τον δικό μας τρόπο να βελτιώσουμε τις τεχνολογίες και άλλα πράγματα στην Κίνα", λέει ο 21χρονος Γιου Μπόγι από τη Σενγιάνγκ. Είναι ένας εξαιρετικός φοιτητής, με άριστους βαθμούς, καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και ίσως ένας από τους νεότερους συμμετέχοντες στο θερινό Νταβός.

Κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα

Πολλοί Κινέζοι στο Νταλιάν έχουν την ίδια αυτοπεποίθηση με αυτόν. Βασική γραμμή είναι ότι όποιος θέλει να συνεργαστεί μαζί μας είναι ευπρόσδεκτος, εφόσον αποδέχεται τους όρους μας. Πρόκειται πάντα για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και ευκαιριών μέσω της ταχείας ανάπτυξης νέων τεχνολογιών. Η πολιτική, από την άλλη πλευρά, δεν είναι τόσο δημοφιλής. "Οι χώρες δεν πρέπει να περιχαρακώνονται από μόνες τους. Είναι σημαντικό για το εμπόριο και τις εταιρείες να αφήσουν στην άκρη τις γεωπολιτικές πτυχές και να επικεντρωθούν περισσότερο στην οικονομία και την ανάπτυξη", λέει ο Ινδός επιχειρηματίας Γκοπινάθ. "Η Ινδία δεν μπορεί να προοδεύσει χωρίς την Κίνα, και το αντίστροφο".



Το Νταλιάν, η παραθαλάσσια πόλη, έχει κάνει τις καλύτερες δυνατές προετοιμασίες για το καλοκαιρινό Νταβός. Εθελοντές εκπαιδεύτηκαν επί εβδομάδες για να υποδεχθούν τους επισκέπτες σε μια κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα. Τα αγγλικά θα πρέπει να ομιλούνται. Ορισμένοι εξακολουθούν να έχουν δυσκολίες με αυτό. Στα ξενοδοχεία, το φιλικό, χαμογελαστό προσωπικό είναι έτοιμο να δείξει τον δρόμο. Ακόμα και ο καιρός συνεργάζεται, 26 βαθμοί, ούτε πολλή ζέστη ούτε πολύ κρύο.



