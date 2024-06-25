Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκάλαντ είπε στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν τη Δευτέρα ότι το Ισραήλ θα προτιμούσε μια διπλωματική επίλυση της σύγκρουσης με την υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση Χεζμπολάχ του Λιβάνου, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών Μάθιου Μίλερ.

Οι βομβαρδισμοί στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ, που έχουν αναγκάσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να απομακρυνθούν από τις εστίες τους που βρίσκονται σε περιοχές και στις δύο πλευρές των συνόρων, έχουν κλιμακωθεί τις τελευταίες εβδομάδες, εγείροντας έντονους φόβους για ολοκληρωτική σύγκρουση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.