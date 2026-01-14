Ολοκληρώθηκε η κρίσιμη συνάντηση για τη Γροιλανδία στον Λευκό Οίκο

Περίπου 50 λεπτά διήρκεσε η κρίσιμη συνάντηση για τη Γροιλανδία στον Λευκό Οίκο, με τη συμμετοχή ανώτερων αξιωματούχων των ΗΠΑ, της Δανίας και της νήσου, η οποία ξεκίνησε με μικρή καθυστέρηση, λόγω των καθιερωμένων εθιμοτυπικών συνομιλιών και της λήψης φωτογραφιών, όπως μετέδωσε ο δανέζικος τηλεοπτικός σταθμός TV2.

Η δανο-γροιλανδική αντιπροσωπεία, στην οποία συμμετείχαν ο Δανός υπουργός Εξωτερικών, Λαρς Λέκε Ράσμουσεν, και η υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας, Βίβιαν Μότσφελντ, αποχώρησε στη συνέχεια από το κτίριο Άιζενχαουερ όπου πραγματοποιήθηκαν οι συνομιλίες με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, και τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στην Ουάσινγκτον DC.

Συνεχόμενες απειλές από Τραμπ

Ολα αυτά την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις αδιάκοπες απειλές του για αμερικανική κατάληψη της Γροιλανδίας, και με νέα του ανάρτηση σήμερα το μεσημέρι δήλωσε πως το «ΝΑΤΟ πρέπει να πει στους Δανούς να διώξουν τώρα Ρώσους και Κινέζους» από τη Γροιλανδία. Σε ανάρτηση στο Truth Social, αναφερόμενος στη Ρωσία και την Κίνα, ο Τραμπ έγραψε: «ΝΑΤΟ: Πείτε στη Δανία να τους βγάλει από εδώ, ΤΩΡΑ! Δύο έλκηθρα με σκύλους δεν θα το κάνουν! Μόνο οι ΗΠΑ μπορούν!!!»

