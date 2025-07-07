Τον περασμένο Μάρτιο η Σάρα Ινάμα μια καθηγήτρια ιστορίας στο Άινταχο των ΗΠΑ, διακόσμησε την τάξη της έκτης δημοτικού όπου δίδασκε με αφίσες γεμάτες έμπνευση. Επρόκειτο για αφίσες με μηνύματα όπως «σε αυτό το δωμάτιο, όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, σημαντικοί, αποδεκτοί, σεβαστοί, ενθαρρυμένοι, εκτιμημένοι, ίσοι», μαζί με μια ακόμη μια πιο απλή αφίσα που έδειχνε τα χέρια των παιδιών υψωμένα με το σλόγκαν «Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι εδώ».

Οι συγκεκριμένες αφίσες είχαν στόχο να περάσουν το μήνυμα στους μαθητές ότι «όποιος κι αν είσαι, ανήκεις εδώ».

Ωστόσο, η πρωτοβουλία αυτή της Ινάμα δεν άρεσε καθόλου στη διοίκηση του σχολείου που εργαζόταν και την διέταξε να αφαιρέσει τις αφίσες. Της είπαν ότι αφίσες παραβίαζαν την πολιτική της περιφέρειας και ότι, στο «σημερινό πολιτικό περιβάλλον, θεωρούνται προσωπική άποψη».

Η Ινάμα δήλωσε σε ένα τοπικό ειδησεογραφικό σταθμό ότι μετά από συνάντηση που είχε με άτομα της διοίκησης, επέστρεψε στην τάξη της, έβαλε ξανά τα πανό και έστειλε email στον διευθυντή του σχολείου της και είπε: «Απλώς... δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ ότι αυτή είναι μια προσωπική άποψη. Νιώθω ότι αυτή είναι η βάση της δημόσιας εκπαίδευσης».

Τελικά, η Ινάμα παραιτήθηκε τον Μάιο. Την 1η Ιουλίου, τέθηκε σε ισχύ στο Άινταχο ένας νέος νόμος που απαγορεύει την ανάρτηση σημαιών ή πανό που απεικονίζουν πολιτικές απόψεις σε δημόσιες τάξεις νηπιαγωγείο - γυμνάσιο.

Ο γενικός εισαγγελέας της πολιτείας, πρώην Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Ραούλ Λαμπραντόρ, εξέδωσε οδηγίες για την εφαρμογή του νέου νόμου, γράφοντας ότι το Υπουργείο Παιδείας του Άινταχο «πρέπει να εξετάσει εάν η εμφανιζόμενη σημαία ή πανό απεικονίζει ή δείχνει τη γνώμη, τα συναισθήματα, τις πεποιθήσεις ή τις σκέψεις κάποιου σχετικά με την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, την πίστη ή τη θρησκεία».

«Αυτές οι πινακίδες αποτελούν μέρος ενός ιδεολογικού/κοινωνικού κινήματος που ξεκίνησε στις Δίδυμες Πόλεις της Μινεσότα μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ το 2016», αναφέρει ο γενικός εισαγγελέας. Πράγματι, τέτοιου είδους πανό ξεκίνησαν από ένα λύκειο στις «Δίδυμες Πόλεις» όταν κάποιος έγραψε ρατσιστικά γκράφιτι στο σχολείο αμέσως μετά τη νίκη του Τραμπ το 2016. Αυτό το περιστατικό ώθησε ορισμένες μητέρες να φτιάξουν το πανό και να καθησυχάσουν τα παιδιά παιρνώντας τους το μήνυμα ότι όλοι είναι ευπρόσδεκτοι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.