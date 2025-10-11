Ποιος είναι ο Χοσέ Χέρι, ο νεαρός πρόεδρος που «κληρονομεί» ένα προβληματικό Περού;

Ο Χοσέ Χερί ορκίστηκε από το Κογκρέσο νέος πρόεδρος του Περού αφότου η Ντίνα Μπολουάρτε απομακρύνθηκε ομόφωνα από το αξίωμα τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή με ψηφοφορία του Κογκρέσου.

Ο νέος πρόεδρος είναι ένας από τους νεότερους αρχηγούς κρατών παγκοσμίως, ωστόσο έχει ήδη διανύσει έναν δύσκολο δρόμο στην πορεία του προς την κορυφή.

Ο 38χρονος συντηρητικός βουλευτής του κόμματος Somos Peru αντικατέστησε την αντιδημοφιλή Μπολουάρτε, και θα πρέπει τώρα να αντιμετωπίσει τη βαθιά απογοήτευση του λαού για τη διαφθορά, την οικονομική ανασφάλεια και την αυξανόμενη εγκληματικότητα.

Χωρίς αντιπρόεδρο στο αξίωμα, ο Τζέρι, ο οποίος ανέλαβε ως πρόεδρος του Κογκρέσου τον Ιούλιο, ηγείται τώρα μιας μεταβατικής κυβέρνησης που αναμένεται να διαρκέσει έως τον Ιούλιο του 2026, και γίνεται ο έβδομος πρόεδρος του Περού σε εννέα χρόνια.

Στην πρώτη του ομιλία προς το Κογκρέσο, ο Τζέρι υιοθέτησε σκληρό τόνο όσον αφορά τη δημόσια ασφάλεια. «Ο κύριος εχθρός είναι εκεί έξω, στους δρόμους: οι εγκληματικές συμμορίες», είπε, και δεσμεύτηκε να «κηρύξει πόλεμο στο έγκλημα».

Ο Τζέρι γεννήθηκε σε οικογένεια μεσοαστικής τάξης στην πρωτεύουσα του Περού, Λίμα. Αποφοίτησε από το κρατικό Εθνικό Πανεπιστήμιο Federico Villarreal το 2014 και αργότερα απέκτησε πτυχίο νομικής από ιδιωτικό πανεπιστήμιο στη Λίμα, σύμφωνα με το Reuters.

Εντάχθηκε στο Somos Peru το 2013, ενώ σπούδαζε νομική, και δύο φορές έθεσε υποψηφιότητα για δημοτικό αξίωμα στη Λίμα, χωρίς να έχει αποτύχει.

Το 2021, έθεσε υποψηφιότητα για μια έδρα στο Κογκρέσο και απέτυχε να κερδίσει, αλλά ως αναπληρωματικός νομοθέτης κατέληξε να πάρει τη θέση του Μάρτιν Βισκάρα, από το ίδιο κόμμα, ο οποίος αποκλείστηκε από την ανάληψη δημόσιου αξιώματος.

Η Τζέρι έγινε επικεφαλής του Κογκρέσου τον Ιούλιο του 2025.

Τον Ιανουάριο φέτος, κατηγορήθηκε για σεξουαλική επίθεση από μια γυναίκα σε ένα πάρτι τον Δεκέμβριο του 2024. Η υπόθεση τελικά αρχειοθετήθηκε τον Αύγουστο από τον γενικό εισαγγελέα, ο οποίος επικαλέστηκε έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων. Ο Τζέρι αρνήθηκε οποιαδήποτε παράβαση.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα πηγές με άμεση γνώση του θέματος, τον κατηγόρησαν ότι έχει ζητήσει από εταιρείες χρήματα σε αντάλλαγμα για χάρες. Ο Τζέρι αρνείται τους ισχυρισμούς και έχει εκφράσει την προθυμία του να συνεργαστεί σε οποιαδήποτε έρευνα.

«Είναι γεμάτος αντιπαραθέσεις», δήλωσε η Τζο-Μαρί Μπερτ, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πρίνστον.

Η περιορισμένη εμπειρία του Τζέρι θα μπορούσε να τον καταστήσει ευάλωτο σε πιέσεις από πιο έμπειρους πολιτικούς, λένε αναλυτές όπως ο Νίκολας Γουάτσον, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας συμβούλων πολιτικού κινδύνου Teneo.

«Υπάρχουν βάσιμοι φόβοι ότι ο Τζέρι είναι εκτεθειμένος σε χειραγώγηση από ισχυρά κόμματα στο Κογκρέσο», είπε. «Αλλά πρώτα, θα πρέπει να επιβιώσει από τις διαμαρτυρίες που είναι πιθανό να λάβουν χώρα τις επόμενες ημέρες».

Διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης της Μπολουάρτε ξέσπασαν στα τέλη Σεπτεμβρίου μετά από μια αντιδημοφιλή μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, επιδεινώνοντας τη μακροχρόνια οργή του κόσμου προς την πρόεδρο και το Κογκρέσο. Η Μπολουάρτε έφυγε από το αξίωμα με ποσοστά αποδοχής μεταξύ 2% και 4%.

Μια επικείμενη δοκιμασία για τον Τζέρι θα μπορούσε να έρθει στις 15 Οκτωβρίου, αν τελικά πραγματοποιηθούν οι -μεγάλης κλίμακας- προγραμματισμένες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας από αντικυβερνητικές ομάδες.

Η απογοητευτική ιστορία της Περουβιανής προεδρίας

Η ανάληψη των καθηκόντων του Μανουέλ Μερίνο, ως μεταβατικού προέδρου οδήγησε σε βίαιες διαδηλώσεις, βυθίζοντας τη χώρα σε μια ακόμη πολιτική κρίση. Ο Μερίνο, ο οποίος είχε αναλάβει την προεδρία όταν το Κογκρέσο ψήφισε υπέρ της καθαίρεσης του εκλεγμένου πρώην προέδρου Μάρτιν Βισκάρα με την κατηγορία της δωροληψίας, υπηρέτησε για μόλις πέντε ημέρες (από τις 15 έως τις 20 Νοεμβρίου 2020).

Αργά την Πέμπτη, το Κογκρέσο ψήφισε για την απομάκρυνση της Μπολουάρτε. Η 63χρονη Περουβιανή ανέλαβε την εξουσία τον Δεκέμβριο του 2022, καθώς ο προκάτοχός της, πρόεδρος Πέδρο Καστίγιο, υπό τον οποίο η ίδια είχε υπηρετήσει ως αντιπρόεδρος, εκδιώχθηκε και συνελήφθη μετά την απόπειρά του να διαλύσει το Κογκρέσο.

«Τα πολιτικά ύδατα έχουν γίνει ακόμη πιο ταραγμένα», σημείωσε ο αναλυτής Νίκολας Γουάτσον. Ο ορίζοντας του Περού «φαίνεται ακόμη λιγότερο καθαρός», κατέληξε.

