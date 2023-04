Ξανά στους δρόμους του Λονδίνου οι ακτιβιστές του "Just Stop Oil" - Κατέλαβαν το οδόστρωμα με πλακάτ και πανό (Βίντεο)

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Με παρεμπόδιση της κυκλοφορίας σε επτά σημεία στο κεντρικό Λονδίνο συνέχισαν το πρωί της Δευτέρας το τετραήμερο κινητοποιήσεών τους περιβαλλοντικοί ακτιβιστές στο Λονδίνο.

Διαδηλωτές από την οργάνωση "Just Stop Oil" κατέλαβαν το οδόστρωμα με πλακάτ και πανό, μεταξύ άλλων κοντά στο Piccadilly Circus και στη Γέφυρα Waterloo.

🚨 BREAKING: 137 JUST STOP OIL SUPPORTERS SLOW DOWN LONDON ON FIRST DAY OF INDEFINITE SLOW MARCHING CAMPAIGN



🛢️ At 7am, around 137 Just Stop Oil supporters set off from 7 different locations in the West End, Westminster and South London, demanding an end to new oil and gas. pic.twitter.com/auM11Zrfey