Ξαφνική διευρυμένη επιχείρηση του Ισραήλ στην Δυτική Όχθη

Στο στόχαστρο ένοπλες παλαιστινιακές ομάδες στη Δυτική Όχθη που πρόσκεινται στην Χαμάς και στην Ισλαμική Τζιχάντ. Τα ξημερώματα καταλήφθηκαν χωριά στα περίχωρα της Τζενίν.Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ



Διευρυμένη ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα (26/11) στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης και σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, στόχος της είναι «η εξουδετέρωση τρομοκρατικών πυρήνων που δρουν στην περιοχή».

Πηγή: Deutsche Welle

Συγκεκριμένα, όπως μετέδωσε σήμερα το πρωί το κρατικό ισραηλινό ραδιόφωνο, επικαλούμενο το ημιεπίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Μάαν, χερσαίες δυνάμεις συνοδευόμενες από τεθωρακισμένα οχήματα εισέβαλαν στις 4 η ώρα τα ξημερώματα στην κωμόπολη Τουμπάς, νοτιανατολικά της Τζενίν, αφού την περικύκλωσαν με χωμάτινα οδοφράγματα, αποκλείοντας όλους τους περιμετρικούς οδικούς άξονες. Στη συνέχεια ο στρατός εκκένωσε σπίτια από τους κατοίκους τους, μετατρέποντάς τα σε στρατιωτικά φυλάκια, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις εντοπισμού οπλισμού, με τις έρευνες να διεξάγονται από σπίτι σε σπίτι.Όπως δήλωσε ο δήμαρχος της Τουμπάς, κατά την επιχείρηση κατάληψης της πόλης συμμετείχαν και ελικόπτερα Απάτσι που πέταξαν φυλλάδια στην αραβική γλώσσα, καλώντας τους κατοίκους να συνεργαστούν με τις στρατιωτικές δυνάμεις προκειμένου να εντοπιστούν μέλη ενόπλων ομάδων, προειδοποιώντας τους παράλληλα ότι «εάν δεν συνεργαστούν, ο στρατός θα προχωρήσει σε επιχειρήσεις μεγάλης χρονικής διάρκειας, ανάλογες με εκείνες που είχαν πραγματοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια στην Τζενίν και στο Τουλκάρεμ».Σύμφωνα με το πρακτορείο Μάαν, παρόμοιες επιχειρήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα στις γειτονικές κωμοπόλεις Ταμούν, Ταγιασίρ και Άκαμπε, ενώ σε άλλες περιοχές, περιμετρικά της Τζενίν, επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας.Η Παλαιστινιακή Αρχή σιωπάΠαράλληλα, ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε χθες διαταγή αποψίλωσης οπωροφόρων δέντρων που ανήκουν στους κατοίκους του χωριού Ζαμπούμπα, βορειοδυτικά της Τζενίν, δεσμεύοντας συνολική έκταση 59 στρεμμάτων, στο πλαίσιο της διευρυμένης επιχείρησης, η διάρκεια της οποίας παραμένει ακόμα άγνωστη. Από παλαιστινιακής πλευράς, η τοπική «Ταξιαρχία Αλ-Κοντς» που πρόσκειται ιδεολογικά στην Χαμάς, ανακοίνωσε ότι «θα συνεχίσει την αντίσταση».Ενδιαφέρον παρουσιάζει, ωστόσο, η απουσία οποιασδήποτε αναφοράςγια τις σημερινές δραματικές εξελίξεις εκ μέρους του επίσημου πρακτορείου ειδήσεων WAFA που ελέγχεται από την Παλαιστινιακή Αρχή. Επισημαίνεται ότι από τις αρχές του 2022 και μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου σημειώνονται σποραδικές συγκρούσεις μεταξύ της παλαιστινιακής αστυνομίας και τοπικών ένοπλων ομάδων που πρόσκεινται στην Χαμάς και την Ισλαμική Τζιχάντ. Πάντως, το WAFA μεταδίδει ότι σήμερα το μεσημέρι ενισχυμένες ισραηλινές δυνάμεις κατευθύνονται στο στρατόπεδο προσφύγων Νουρ Αλ-Σαμς στην πόλη Τουλκάρεμ, η οποία τελεί υπό στρατιωτικό αποκλεισμό εδώ και 291 μέρες.Μετά την χθεσινή παράδοση ακόμα μίας σορού ισραηλινού ομήρου, το υπουργείο Υγείας της Γάζας, που ελέγχεται από την Χαμάς, ανακοίνωσε σήμερα το μεσημέρι ότι παρέλαβε από το Ισραήλ 15 σορούς Παλαιστινίων, ανεβάζοντας τον αριθμό των σορών που παρέδωσαν οι Ισραηλινοί από την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός σε 345, εκ των οποίων ταυτοποιήθηκαν οι 99.

