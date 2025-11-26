Γερμανία: Ένταση μεταξύ του καγκελάριου Μερτς και του Συνδέσμου Εργοδοτών

Σε κλίμα έντασης εξελίσσεται η σχέση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς με τους Γερμανούς εργοδότες, οι οποίοι διαμηνύουν ότι προτιμούν έναν «καγκελάριο Ανάπτυξης» αντί για έναν «καγκελάριο Εξωτερικών». Παράλληλα, δυσαρέσκεια επικρατεί και στον Σύνδεσμο Οικογενειακών Επιχειρήσεων, που φαίνεται να απομακρύνεται από το «τείχος πυρός» απέναντι στην ακροδεξιά.

Κατά την πρόσφατη Ημέρα των Εργοδοτών, ο πρόεδρος της Ένωσης Εργοδοτών Ράινερ Ντούλγκερ τόνισε παρουσία του Μερτς: «Σας χρειαζόμαστε ως καγκελάριο Ανάπτυξης». Ο ίδιος εξέφρασε κατανόηση για την αντίσταση της Νεολαίας του CDU στην κυβερνητική πρόταση για το συνταξιοδοτικό, χαρακτηρίζοντάς την «άδικη» και «υπερβολικά ακριβή».

Ο Ντούλγκερ υπογράμμισε ότι ο καγκελάριος δεν πρέπει να επικεντρώνεται μόνο στην εξωτερική πολιτική, αλλά και στις εσωτερικές μεταρρυθμίσεις. Απαντώντας, ο Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ενοχλημένος από τον χαρακτηρισμό του ως «καγκελάριου Εξωτερικών που γυρίζει από δω κι από κει και του αρέσει να ταξιδεύει». Τόνισε πως «υπερασπίζεται τη χώρα σε οτιδήποτε λέγεται ή γίνεται και είναι αντίθετο προς την πολιτική τάξη».

Ο καγκελάριος υπερασπίστηκε το νομοσχέδιο για το συνταξιοδοτικό, επισημαίνοντας ότι οι διεθνείς προκλήσεις, όπως ο πόλεμος στην Ευρώπη και η στάση των ΗΠΑ, είναι σημαντικότερες από τη διαμάχη για τις συντάξεις. Υπογράμμισε ότι το διακύβευμα είναι πολύ μεγαλύτερο από το δίχτυ ασφαλείας του 48% για τις συντάξεις, επισημαίνοντας πως «αν ξεχάσουμε τι διακυβεύεται, τα παιδιά και τα εγγόνια μας θα μας επιπλήξουν πικρά».

Αντιδράσεις για τη στάση απέναντι στην AfD

Το κλίμα παραμένει αρνητικό και με τον Σύνδεσμο Οικογενειακών Επιχειρήσεων, ο οποίος ανακοίνωσε ότι δεν θα αποκλείει πλέον τα στελέχη της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) από τον διάλογο. Ο επικεφαλής της κοινωνικής πτέρυγας του CDU, Ντένις Ράντκε, δήλωσε στο Focus ότι «ευθυγραμμιζόμενος με την AfD, ο επιχειρηματικός σύνδεσμος χτυπά τις ίδιες τις ρίζες του επιχειρηματικού μας μοντέλου». Τόνισε πως η AfD προωθεί απομονωτισμό και αντιευρωπαϊκή ατζέντα, κάτι που θεωρεί επιζήμιο για την εξαγωγική οικονομία της Γερμανίας.

Αποστάσεις πήρε και η Ομοσπονδία Γερμανικών Βιομηχανιών (BDI), δηλώνοντας ότι δεν επιθυμεί διάλογο με την AfD, καθώς θεωρεί ότι οι λαϊκιστικές θέσεις της υπονομεύουν τη σταθερότητα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Σε απάντηση της απόφασης του Συνδέσμου Οικογενειακών Επιχειρήσεων, η Deutsche Bank ανακοίνωσε ότι δεν θα παραχωρεί πλέον αίθουσές της για εκδηλώσεις του Συνδέσμου. Η απόφαση αυτή ήρθε μετά την πρόσκληση εκπροσώπων της AfD σε κοινοβουλευτική βραδιά του Συνδέσμου, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση της τράπεζας για τη λίστα των προσκεκλημένων.

Η αρχηγός της AfD, Αλίς Βάιντελ, επέκρινε τη στάση της Deutsche Bank, σημειώνοντας ότι «ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που ενεργεί ως πολιτικός παράγοντας θέτει σε κίνδυνο την ακεραιότητα και την αξιοπιστία του», ενώ χαρακτήρισε λυπηρό το ενδεχόμενο περιορισμού της ελευθερίας της έκφρασης.

