Η αιχμαλωσία δύο Βορειοκορεατών στρατιωτών στο πεδίο της μάχης από την Ουκρανία προσφέρει μια σπάνια ματιά στον ρόλο και τη συμμετοχή της Βόρειας Κορέας στη ρωσική εισβολή, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι δύο στρατιώτες αιχμαλωτίστηκαν στην περιφέρεια Κουρσκ, τόπο έντονων μαχών από τότε που η Ουκρανία εξαπέλυσε διασυνοριακή επιδρομή πριν από πέντε μήνες. Βίντεο που δημοσιεύτηκε δείχνει στρατιώτες των ουκρανικών ειδικών δυνάμεων να μεταφέρουν έναν από τους τραυματισμένους Βορειοκορεάτες σε ένα χιονισμένο δάσος.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία θα δώσει στους δημοσιογράφους πρόσβαση στο ζευγάρι, ώστε ο κόσμος «να μάθει την αλήθεια για το τι συμβαίνει».

Οι κρατούμενοι μεταφέρθηκαν στο Κίεβο και τους δόθηκε η κατάλληλη «ιατρική περίθαλψη» για τα τραύματά τους, δήλωσε ο Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος εξήρε τους Ουκρανούς στρατιώτες, λέγοντας: «Αυτό δεν ήταν ένα εύκολο έργο».

Οι ρωσικές δυνάμεις και το στρατιωτικό προσωπικό της Βόρειας Κορέας είχαν προηγουμένως εκτελέσει τους τραυματίες τους προκειμένου να «σβήσουν» κάθε ίχνος της εμπλοκής της Πιονγκγιάνγκ στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, υποστήριξε.

Η υπηρεσία πληροφοριών SBU της Ουκρανίας ανακρίνει τους στρατιώτες, στους οποίους δόθηκαν ψεύτικα ρωσικά ονόματα και στρατιωτικά έγγραφα. Οι αιχμάλωτοι δεν μιλάνε καμία ξένη γλώσσα. Η υπηρεσία πληροφοριών NIS της Νότιας Κορέας έχει συνδράμει στην ανάκριση, ανέφερε η SBU.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για τους πρώτους Βορειοκορεάτες στρατιώτες που αιχμαλωτίστηκαν και επέζησαν. Αποτελούν μια ευκαιρία δημοσίων σχέσεων για το Κίεβο, σε μια επισφαλή στιγμή για την Ουκρανία, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο.

Ο Ζελένσκι θέλει να τονίσει ότι η Ουκρανία πολεμά έναν πρωτοφανή συνασπισμό αυταρχικών κρατών. Ένα από αυτά είναι η Βόρεια Κορέα, η οποία έχει προμηθεύσει τη Μόσχα με βαλλιστικούς πυραύλους μικρού βεληνεκούς, βλήματα πυροβολικού και -από τον περασμένο Νοέμβριο- περίπου 10.000 επίλεκτους στρατιώτες.

Η Ρωσία έχει επίσης ενισχύσει τη συνεργασία της με το Ιράν. Η Τεχεράνη παρέχει drones που χρησιμοποιούνται σε νυχτερινές επιθέσεις εναντίον ουκρανικών πόλεων. Η Κίνα δεν συνεισφέρει άμεσα με στρατιωτική βοήθεια, αλλά είναι βασικός διπλωματικός σύμμαχος και παραδίδει εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται ευρέως στα ρωσικά οπλικά συστήματα.

Το Σάββατο, η SBU έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο και φωτογραφίες που δείχνουν τους δύο Βορειοκορεάτες σε κουκέτες νοσοκομείου, ο ένας με δεμένα χέρια και ο άλλος με δεμένο σαγόνι. Δεν υπήρξε άμεση αντίδραση από το Κρεμλίνο. Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Andriy Sybiga, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Χρειαζόμαστε τη μέγιστη δυνατή πίεση κατά των καθεστώτων στη Μόσχα και την Πιονγκγιάνγκ».

Οι στρατιώτες φέρεται να είπαν στη SBU ότι ήταν έμπειροι μαχητές. Ο ένας είπε ότι είχε σταλεί στη Ρωσία για εκπαίδευση, όχι για να πολεμήσει. Ο ένας δεν είχε έγγραφα ταυτοποίησης, ενώ ο άλλος είχε στην κατοχή του μια ρωσική στρατιωτική ταυτότητα που λέγεται ότι είχε «εκδοθεί στο όνομα ενός άλλου προσώπου», ενός 26χρονου από την περιοχή Tuva της Ρωσίας, η οποία συνορεύει με τη Μογγολία.

Σύμφωνα με την SBU ήταν τυφεκιοφόρος που γεννήθηκε το 2005 και υπηρετούσε στον βορειοκορεατικό στρατό από το 2021. Ο άλλος έγραψε τις απαντήσεις του λόγω του τραυματισμένου σαγονιού του, δηλώνοντας ότι γεννήθηκε το 1999, σημειώνοντας ότι είχε καταταγεί στον στρατό το 2016 και ήταν ελεύθερος σκοπευτής.

Η υπηρεσία πληροφοριών της Νότιας Κορέας, NIS ανέφερε ότι ένας από τους στρατιώτες είχε πει ότι οι δυνάμεις της Βόρειας Κορέας είχαν υποστεί «σημαντικές απώλειες κατά τη διάρκεια της μάχης». Ένας από τους άνδρες είπε ότι είχε μείνει χωρίς φαγητό ή νερό για έως και πέντε ημέρες πριν από την αιχμαλωσία του.

A group of North Korean soldiers captured by Ukrainian Special Forces in the Kursk direction of the front. pic.twitter.com/q0Cv66YhKR — SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) January 11, 2025

Εν τω μεταξύ, η Ρωσία ανέφερε ότι ο στρατός της είχε προχωρήσει σε απόσταση 3 χιλιομέτρων από την στρατηγικής σημασίας πόλη Ποκρόβσκ, στην ανατολική επαρχία Ντονέτσκ, και είχε καταλάβει ένα χωριό νότια της πόλης. Το γενικό επιτελείο της Ουκρανίας ανέφερε ότι οι δυνάμεις της είχαν αποκρούσει 46 από τις 56 επιθέσεις σε περίπου δώδεκα πόλεις στην περιοχή του Ποκρόβσκ.

Το Σάββατο, το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti μετέδωσε για πρώτη φορά από την ουκρανική πόλη Κουραχόβε, ένα κέντρο εφοδιασμού νότια του Ποκρόβσκ. Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι είχε καταλάβει την πόλη, θέατρο έντονων μαχών. Οι ουκρανικές μονάδες μάχης αποχώρησαν πρόσφατα από το τελευταίο τους προπύργιο στο Κουραχόβε, έναν θερμοηλεκτρικό σταθμό.

Το Κίεβο "είναι έτοιμο" να ανταλλάξει τους αιχμάλωτους Βορειοκορεάτες στρατιώτες με Ουκρανούς

Ο Ζελένσκι δήλωσε απόψε και ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να παραδώσει τους Βορειοκορεάτες στρατιώτες που αιχμαλωτίστηκαν στον ηγέτη τους, τον Κιμ Γιονγκ Ουν, εφόσον εκείνος μπορεί να οργανώσει την ανταλλαγή τους με Ουκρανούς που κρατούνται αιχμάλωτοι στη Ρωσία.

«Μετά τους πρώτους αιχμάλωτους στρατιώτες από τη Βόρεια Κορέα, αναμφίβολα θα υπάρξουν και άλλοι. Είναι θέμα χρόνου μέχρι οι στρατιώτες μας να καταφέρουν να αιχμαλωτίσουν και άλλους» ανέφερε σε μια ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις Ουκρανών και Δυτικών ειδικών, περίπου 11.000 στρατιώτες από τη Βόρεια Κορέα έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή του Κουρσκ για να στηρίξουν τις ρωσικές δυνάμεις που προσπαθούν να αποκρούσουν τον ουκρανικό στρατό. Η Ρωσία ούτε επιβεβαίωσε, ούτε διέψευσε την παρουσία τους.

Ο Ζελένσκι υποστηρίζει ότι Ρώσοι και Βορειοκορεάτες έχουν υποστεί βαριές απώλειες.

«Η Ουκρανία είναι έτοιμη να παραδώσει τους στρατιώτες του Κιμ Γιονγκ Ουν στον ίδιο, εάν μπορεί να οργανώσει την ανταλλαγή τους με στρατιώτες μας που κρατούνται αιχμάλωτοι στη Ρωσία», έγραψε ο Ζελένσκι. Σημείωσε ωστόσο ότι για εκείνους τους Βορειοκορεάτες που δεν επιθυμούν να επιστρέψουν, μπορεί να υπάρχουν άλλες διαθέσιμες επιλογές και «σε εκείνους που εκφράζουν την επιθυμία να φέρουν πιο κοντά την ειρήνη, διαδίδοντας την αλήθεια για τον πόλεμο στην κορεατική (γλώσσα), θα δοθεί αυτή η ευκαιρία». Ο Ουκρανός πρόεδρος δεν έδωσε πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες.

Κουρσκ

Ο ουκρανικός στρατός σημείωσε κέρδη στην περιοχή των συνόρων του Κουρσκ, σύμφωνα με αναφορές του Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW), το οποίο ανέφερε ότι βίντεο έδειξαν ότι οι Ουκρανοί στρατιώτες είχαν προχωρήσει λίγο βορειότερα από το χωριό Πογκρέμπκι.

Σολτς, Τραμπ και Πούτιν

Την Κυριακή, ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς δήλωσε ότι δεν ήταν «κακή είδηση» το γεγονός ότι ο Τραμπ ήλπιζε να κανονίσει μια συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, σε μια προσπάθεια, σύμφωνα με τον επερχόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ, να «τελειώνουμε με αυτόν τον πόλεμο». Ωστόσο, ο Όλαφ Σολτς τόνισε ότι δεν πρέπει να αμφισβητηθεί η κυριαρχία της Ουκρανίας. Το Κίεβο έχει απορρίψει κάθε συμφωνία που το αναγκάζει να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία.

Αναφερόμενος στη δική του τηλεφωνική συνομιλία με τον Πούτιν τον περασμένο μήνα, για την οποία δέχθηκε πολλές επικρίσεις, ο Σολτς δήλωσε στο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ARD: «Θα έρθει η στιγμή όπου θα πρέπει να γίνουν πραγματικές συζητήσεις». Η Γερμανία, ο δεύτερος μεγαλύτερος δωρητής στην πολεμική προσπάθεια της Ουκρανίας μετά τις ΗΠΑ, θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία, είπε, «αλλά ταυτόχρονα οι σκοτωμοί πρέπει να σταματήσουν κάποια στιγμή». σημείωσε ότι είναι απαραίτητο «να βρεθεί μια διέξοδος από αυτόν τον πόλεμο, χωρίς μια υπαγορευμένη ειρήνη στην οποία οι Ουκρανοί δεν θα έχουν λόγο».

Στο μεταξύ, ο επερχόμενος Σύμβουλος Ασφαλείας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Μάικ Βαλτς, δήλωσε σε συνέντευξή του στο ABC News ότι αναμένει τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν τις επόμενες μέρες - εβδομάδες.

Ρωσικό πετρελαιοφόρο

Νωρίς το πρωί της Κυριακής, ένα ρωσικό πετρελαιοφόρο που είχε παρασυρθεί στη Βαλτική Θάλασσα βόρεια του γερμανικού νησιού Ρίγκεν μετά από μπλακάουτ που υπέστη όταν η ηλεκτροδότησή του έπαθε βλάβη, οδηγήθηκε με ασφάλεια στο λιμάνι του Σάσνιτς από ρυμουλκά σκάφη.

Το δεξαμενόπλοιο Eventim, το οποίο περιέχει περίπου 99.000 τόνους πετρελαίου, πιστεύεται ότι αποτελεί μέρος μιας εκτεταμένης επιχείρησης της Μόσχας για την προσπάθεια παράκαμψης των κυρώσεων. Το σκάφος μήκους 274 μέτρων με 24 μέλη πληρώματος έχει ουσιαστικά κατασχεθεί από τις αρχές μέχρι να ληφθεί απόφαση για το πώς θα αντιμετωπιστεί το ζήτημα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.