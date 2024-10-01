«Η αναμενόμενη πυραυλική επίθεση από το Ιράν είναι πιθανό να είναι ευρείας κλίμακας» δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Στρατού Αντιναύαρχος, Ντάνιελ Χαγκάρι σε νέα συνέντευξη Τύπου σήμερα και προέτρεψε τους πολίτες να βρουν καταφύγιο σε ασφαλή μέρη.

«Ακολουθούμε σοβαρά την απειλή. Ζητάμε από τους πολίτες να ακολουθήσουν τις οδηγίες του Εσωτερικού Μετώπου. Η επίθεση από το Ιράν θα μπορούσε να είναι μεγάλης έκτασης», αναφέρει.

«Όταν ηχήσει μια σειρήνα, σας ζητείται να μπείτε σε μια προστατευόμενη περιοχή και να μείνετε εκεί μέχρι να σας ειδοποιήσουμε ξανά», πρόσθεσε ο Χαγκάρι.

Δήλωσε επίσης ότι ένα μπαράζ επιθέσεων με ρουκέτες με στόχο την περιοχή του Τελ Αβίβ, που είχε ως αποτέλεσμα να ηχήσουν οι σειρήνες νωρίτερα, προήλθε από την υποστηριζόμενη από το Ιράν ομάδα Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Οι προειδοποιήσεις αυτές έρχονται αφότου πηγή του Λευκού Οίκου έκανε γνωστό νωρίτερα ότι το Ιράν σχεδιάζει άμεσα επίθεση στο Ισραήλ με βαλλιστικούς πυραύλους.

Την ίδια ώρα, οι ισραηλινές αρχές ζήτησαν από τους κατοίκους του Τελ Αβίβ να βρίσκονται σε κατάσταση ετοιμότητας και κοντά σε καταφύγια.

Να ακολουθήσουν τις οδηγίες του ισραηλινού στρατού ζήτησε νωρίτερα και ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου ο οποίος προειδοποίησε με τη σειρά του για «ημέρες μεγάλων προκλήσεων» που έρχονται.

«Αυτό που ζητάω από εσάς είναι δύο πράγματα. Πρώτον, να υπακούτε αυστηρά στις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου. Σώζει ζωές. Και δεύτερον, να σταθούμε ενωμένοι», συνεχίζει.Θα παραμείνουμε σταθεροί μαζί στις δύσκολες μέρες που έρχονται. Μαζί θα σταθούμε, μαζί θα πολεμήσουμε και μαζί θα νικήσουμε» δήλωσε ο Νετανιάχου.

Πηγή: skai.gr

