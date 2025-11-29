Συνάντηση Ρούμπιο-Γουίτκοφ με Ουκρανούς αξιωματούχους την Κυριακή στη Φλόριντα

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του προέδρου Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, θα συναντηθούν την Κυριακή στη Φλόριντα με Ουκρανούς αξιωματούχους, δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters. Η συνάντηση έρχεται καθώς η ουκρανική αντιπροσωπεία έχει αναχωρήσει για τις ΗΠΑ προκειμένου να συνεχιστούν οι συνομιλίες για μια πιθανή συμφωνία τερματισμού του πολέμου.

Έντονη διπλωματική κινητικότητα καταγράφεται μετά το σχέδιο που παρουσίασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και προκάλεσε ανησυχία στο Κίεβο, καθώς το αρχικό κείμενο φαινόταν να ευνοεί σημαντικά τη Ρωσία.

Επικεφαλής των συνομιλιών από την ουκρανική πλευρά θα είναι ο Ρουστέμ Ουμέροφ, γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας, τον οποίο όρισε ο Ζελένσκι μετά την παραίτηση του κορυφαίου συμβούλου του την Παρασκευή. Η ουκρανική αντιπροσωπεία θα στηριχθεί στις επαφές που έγιναν στη Γενεύη, όπου το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του παρουσίασαν την αντιπρότασή τους, όπως ανέφερε ο Ζελένσκι.

