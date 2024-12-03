

Ο Εμανουέλ Μακρόν σχολιάζοντας την πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης Μπαρνιέ που κατέθεσε η αριστερή συμμαχία εξέφρασε την πεποίθηση ότι «δεν θα υπερψηφιστεί», λέγοντας ότι «εμπιστεύεται τη συνοχή των ανθρώπων» .

«Προτεραιότητά μου είναι η σταθερότητα », δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της επίσκεψής του στη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Εθνική Συσπείρωση θα ήταν «αφόρητα κυνική» εάν ψήφιζε υπέρ της πρότασης που κατέθεσε η αριστερά, «που προσβάλλει τους ψηφοφόρους της», ενώ το Σοσιαλιστικό Κόμμα, και ειδικότερα ο πρώην πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ, θα έδειχνε «ανακόλουθο» εάν υπερψηφίσει.



Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε επίσης ότι δεν πρέπει «να τρομάξουμε τους πολίτες» αναφέροντας τον κίνδυνο οικονομικής κρίσης. «Έχουμε μια ισχυρή οικονομία », επέμεινε. «Η Γαλλία είναι μια πλούσια, σταθερή χώρα, που έχει κάνει πολλές μεταρρυθμίσεις και τις διατηρεί, έχει σταθερούς θεσμούς, ένα σταθερό Σύνταγμα », υποστήριξε.

Όσον αφορά τις εκκλήσεις για παραίτησή του από τους αντιπάλους του, ο Εμανουέλ Μακρόν διαβεβαίωσε ότι ποτέ δεν είχε σκεφτεί να φύγει από τα Ηλύσια πριν από το τέλος της θητείας του το 2027.

«Δεν έχει νόημα, είναι ειλικρινά εκτός πραγματικότητας αυτά» , δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος.

«Αν είμαι εδώ, είναι επειδή εκλέχτηκα δύο φορές από τον γαλλικό λαό. Είμαι εξαιρετικά περήφανος γι' αυτό και θα τιμήσω αυτήν την εμπιστοσύνη με όλη την ενέργεια που έχω μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο για να είμαι χρήσιμος στη χώρα », πρόσθεσε.



Πηγή: skai.gr

