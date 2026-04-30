Κρίση στην Τεχεράνη: Πεζεσκιάν και Γκαλιμπάφ εξετάζουν την αποπομπή του Αραγτσί

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, και ο πρόεδρος της Βουλής, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, επιδιώκουν την απομάκρυνση του υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, κατηγορώντας τον ότι ακολουθεί οδηγίες της ηγεσίας των Φρουρών της Επανάστασης στις πυρηνικές συνομιλίες, χωρίς να ενημερώνει την προεδρία, σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το Iran International.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο Αραγτσί τις τελευταίες εβδομάδες λειτουργεί λιγότερο ως μέλος της κυβέρνησης που υλοποιεί την επίσημη πολιτική και περισσότερο ως συνεργάτης του διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης, Αχμάντ Βαχιντί.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το τελευταίο δεκαπενθήμερο φέρεται να ενεργεί χωρίς να ενημερώνει τον πρόεδρο, σε πλήρη συντονισμό με τον Βαχιντί και βάσει των οδηγιών του.

Η κατάσταση έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στον Πεζεσκιάν, ο οποίος φέρεται να έχει διαμηνύσει σε συνεργάτες του ότι θα προχωρήσει στην απομάκρυνση του υπουργού Εξωτερικών εάν συνεχιστεί η ίδια τακτική.

Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε υποστηρίξει ότι υπάρχουν βαθιές διαιρέσεις στο εσωτερικό της ιρανικής ηγεσίας και προχώρησε σε παράταση της εκεχειρίας. Ωστόσο, η Τεχεράνη απέρριψε τους ισχυρισμούς του και διαμήνυσε ότι είναι έτοιμη να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, υπό την προϋπόθεση ότι η Ουάσιγκτον θα άρει τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.